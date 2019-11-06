fb ig video ETtoday search mobile

VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

> >

▲▼ 。（圖／VERSACE提供）

▲VERSACE宣布明年（2020）2月將首度採用男女裝合併走秀方式發表最新一季設計。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

義大利精品VERSACE（凡賽斯）宣布2月將發表的2020秋冬系列，將採男女裝合併走秀方式發表，跟進時尚潮流，在米蘭女裝周日程時，同步發表新一季的男女裝。此舉代表，男裝周又少了一個精品大牌參與，而VERSACE內部在辦秀上的人力、資源與花費也會大幅縮減。

▲▼ 。（圖／VERSACE提供）

▲▼ 。（圖／VERSACE提供） ▲▼ 。（圖／VERSACE提供）

▲VERSACE以往男裝、女裝各別在男裝周與女裝周日程發表。（圖／品牌提供）

VERSACE認為「男女裝系列漸趨一致而環環相扣的設計主題與概念」，讓男女裝合併辦秀成了必然的方向。首席創意長Donatella Versace表示：「今天，我們生活在一個互相溝通，同時又互相影響彼此觀點的社會。我亦感受到當中的影響力。故此，我覺得需要集中創作焦點，以一個觀點、一個願景、一個Versace的世界去設計一個系列。這不僅能展現包容性和多樣性，更是在時裝秀上也能實現實現人人平等的做法。」

▲▼Donatella Versace 。（圖／VERSACE提供）

▲Donatella Versace認為要以「一個觀點、一個願景、一個Versace的世界去設計一個系列」。（圖／品牌提供）

米蘭男裝周少了向來精彩的VERSACE後，Salvatore Ferragamo（Ferragamo）則重新回歸男裝周秀程。過去幾季，Ferragamo採取男女裝合併走秀的方式發表新一季設計，在創意總監Paul Andrew尚未掌舵女裝設計大權時，身為男裝設計總監的他與前任女裝創意總監Guillaume Meilland攜手合併辦秀。

▲Salvatore Ferragamo品牌創意總監Paul Andrew，2019年6月領軍在佛羅倫斯舉辦男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲Salvatore Ferragamo品牌創意總監Paul Andrew，自今年2月起才接下女裝設計大權。（圖／品牌提供）

不過這種男女裝設計師攜手的做法，很快被推翻，因為今年（2019）2月Paul Andrew也接下女裝設計大權，一手獨攬男女裝設計重責大任。雖然如此，Ferragamo卻沒把男女裝合併走秀視為更加理所當然的做法，而是讓Paul在6月時帶著男裝到佛羅倫斯辦秀，且秀後成功引起好評與討論。

有了男裝秀的成功經驗後，Ferragamo在義大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda）的邀請下，又將重新回歸米蘭男裝周陣容。

▲Salvatore Ferragamo品牌創意總監Paul Andrew，2019年6月領軍在佛羅倫斯舉辦男裝秀。（圖／Salvatore Ferragamo提供）

▲Paul Andrew今年6月帶著團隊到佛羅倫斯發表男裝秀，成績獲得肯定。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

男女裝合併辦秀分分合合，有品牌選擇合併、有品牌堅持分開、更有品牌從分開到合併再到分開。究竟哪一條路是最佳？看來，各大品牌都還在大膽嘗試、小心計算中。

關鍵字：

男裝周, 女裝周, 米蘭男裝周, VERSACE, 凡賽斯, Salvatore Ferragamo, Ferragamo, Paul Andrew, Donatella Versace
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了 裘莉年輕時真的太美！回顧「一代女神」紅毯最性感的30個造型 快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸　 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 太空虛靠5大「無負擔零嘴」填滿！日本杏仁魚乾正夯、鱈魚起司條必須囤 LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目 泫雅新MV根本流行彩妝教科書！煙燻玫瑰粉、焦糖橘　狂換6種妝容都美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面