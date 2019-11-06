VERSACE宣布男女裝合併走秀　Ferragamo重回男裝周

▲VERSACE宣布明年（2020）2月將首度採用男女裝合併走秀方式發表最新一季設計。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

義大利精品VERSACE（凡賽斯）宣布2月將發表的2020秋冬系列，將採男女裝合併走秀方式發表，跟進時尚潮流，在米蘭女裝周日程時，同步發表新一季的男女裝。此舉代表，男裝周又少了一個精品大牌參與，而VERSACE內部在辦秀上的人力、資源與花費也會大幅縮減。

▲VERSACE以往男裝、女裝各別在男裝周與女裝周日程發表。（圖／品牌提供）



VERSACE認為「男女裝系列漸趨一致而環環相扣的設計主題與概念」，讓男女裝合併辦秀成了必然的方向。首席創意長Donatella Versace表示：「今天，我們生活在一個互相溝通，同時又互相影響彼此觀點的社會。我亦感受到當中的影響力。故此，我覺得需要集中創作焦點，以一個觀點、一個願景、一個Versace的世界去設計一個系列。這不僅能展現包容性和多樣性，更是在時裝秀上也能實現實現人人平等的做法。」

▲Donatella Versace認為要以「一個觀點、一個願景、一個Versace的世界去設計一個系列」。（圖／品牌提供）



米蘭男裝周少了向來精彩的VERSACE後，Salvatore Ferragamo（Ferragamo）則重新回歸男裝周秀程。過去幾季，Ferragamo採取男女裝合併走秀的方式發表新一季設計，在創意總監Paul Andrew尚未掌舵女裝設計大權時，身為男裝設計總監的他與前任女裝創意總監Guillaume Meilland攜手合併辦秀。

▲Salvatore Ferragamo品牌創意總監Paul Andrew，自今年2月起才接下女裝設計大權。（圖／品牌提供）



不過這種男女裝設計師攜手的做法，很快被推翻，因為今年（2019）2月Paul Andrew也接下女裝設計大權，一手獨攬男女裝設計重責大任。雖然如此，Ferragamo卻沒把男女裝合併走秀視為更加理所當然的做法，而是讓Paul在6月時帶著男裝到佛羅倫斯辦秀，且秀後成功引起好評與討論。

有了男裝秀的成功經驗後，Ferragamo在義大利國家時裝商會（Camera Nazionale della Moda）的邀請下，又將重新回歸米蘭男裝周陣容。

▲Paul Andrew今年6月帶著團隊到佛羅倫斯發表男裝秀，成績獲得肯定。（圖／品牌提供）



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男女裝合併辦秀分分合合，有品牌選擇合併、有品牌堅持分開、更有品牌從分開到合併再到分開。究竟哪一條路是最佳？看來，各大品牌都還在大膽嘗試、小心計算中。