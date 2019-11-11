漁夫帽又回歸了！莉莉柯林斯示範5種帽款搭配守則

穿搭模範生莉莉柯林斯（Lily Collins）不論出席紅毯或私下穿搭，都展現時尚實力，而社群上也常看到Lily私著少不了各式帽款，從小就愛戴帽子的她，從最經典的貝雷帽到西部牛仔帽，各種帽款都難不倒她，以下整理出莉莉柯林斯經典5種帽子穿搭配戴法。



貝雷帽

擁有小巧臉龐、精緻輪廓的莉莉柯林斯私服最常戴貝雷帽做為搭配，不論中分或旁分，都能把貝雷帽完美駕馭，斜戴貝雷帽散發古典氣息，而將貝雷帽正戴則完美詮釋時髦女孩。最近在拍影集《Emily is Paris》的Lily Collins，分享一張身穿格子套裝搭配貝雷帽的花絮照，選擇紅色帽款不僅十足法式摩登，也讓帽子不再是配角，更亮眼奪目。





西部牛仔帽

沒想到牛仔帽也能很時髦吧？除了優雅，莉莉柯林斯也很喜歡嘗試中性男孩風格，丹寧套裝、西部靴和牛仔帽，搭配濃眉大眼的天生優勢，淘氣又俏皮。





漁夫帽

漁夫帽又回歸了！各品牌堆出黑色漁夫帽，簡單又不失態度成為素顏好朋友，受許多名人熱愛，莉莉柯林斯當然也是愛好者之一，超過臉的帽簷剛好遮住素淨臉龐，也保有那一點點的神秘感。





報童帽

相對貝雷帽的優雅，報童帽則給人率性自在的舒適感，莉莉柯林斯以簡單針織上衣、牛仔褲搭配報童帽，不需華麗服裝就能展現青春自信。





是帽子也是頭飾

出席馬術賽事的女嘉賓最常以帽飾爭奇鬥艷，論帽簷大小、帽子高度、帽飾上的裝飾等，都得講究得體又獨特，更要搭配好禮服，才能算完美。莉莉柯林斯以竹編帽飾減少隆重感、多了份活力同時又不失禮，果然是穿搭模範生。

※編輯：Tiffany Leu | 來源：Instagram @lilyjcollins |

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