燒到不行的聯名球鞋再一波　粉紅絲帶小白鞋、FILA復古老爹鞋預備入手

邁入秋冬之際,品牌們再次釋出燒到不行的新色與聯名款式!首此合作的Converse Ambush聯名系列充滿未來風格與機能感;LULU GUINNESS推出充滿愛與公益理念的期間限定粉紅絲帶小白鞋;FILA BARRICADE XT 97一次推出包含特殊舞風配色等8個秋冬新色;New Balance復古機能風再現,推出復古兼具機能的潮鞋;Nike聚焦主題「Fearless」,推出Air Jordan 1全新配色和聯名系列,以及眾潮人們最期盼的Off-White™最新ODSY-1000,也終於在本季登場,絕對是街頭型人必收藏!



#Converse x Ambush 聯名系列,Pro Leather/NT$ 5,180、Chuck 70/NT$ 5,780

Ambush與Converse首次合作,將未來風格與機能感設計細節載入Chuck 70和Pro Leather,注入了Ambush指標性的實用主義元素,以誇張比例重新建構傳統帆布和皮革。Pro Leather以獨特的戰地美學改造,磨砂黑亮光皮革感鞋面上映襯同色3D Converse星箭標;Chuck 70則在奶白色橡膠感鞋面配上亮光面鞋頭,與鞋面同色的鞋帶讓鞋款整體釋出純色魅力。

#LULU GUINNESS期間限定粉紅絲帶鞋,NT$8,680

LULU GUINNESS關心女性健康議題,特地於10月國際乳癌防治月,以乳癌防治的粉紅絲帶為靈感發想,設計以品牌特色紅唇搭配粉紅天鵝絨鞋帶的限量小白鞋。10月21日至11月21日期間,每售出一雙,品牌將捐出售價10%捐贈予財團法人乳癌防治基金會,讓妳在美麗時髦外,一同愛心做公益!

#LACOSTE最紅老爹鞋Court Slam,NT$ 3,780

這款注重生活態度的運動鞋正以大膽而現代的設計捲土重來。COURT SLAM 街頭滿貫系列採用皮革拼接絨面材質,以白色交織著亮眼的藍/綠/或是紅色裝飾。COURT SLAM 的配色設計亦延續了運動鞋的經典外觀,簡約而不失活力,打孔式鞋幫則賦予其休閒運動的外觀,同時亦保留了實現卓越穩定性和舒適性的製作工藝。





#FILA BARRICADE XT 97 秋冬新色,NT$2,480

靈感源自街頭籃球的FILA BARRICADE XT 97秋冬配色全新8款齊發!除了藍白、黑白、全黑的基調百搭款之外,此次更推出特殊舞風配色:LOCKING藍黃色、POPPING墨綠色、VOGUE紅白色、BREAKING綠白色,以及NEW JAZZ白棕色。鞋體擁有籃球鞋的復刻鞋型及老爹鞋的復古時尚輪廓,更保留1997年首發的FILA變形字體 LOGO,搭配厚實皮革與耐磨大底,再次加溫90年代復古街潮熱度!





#韓國IU女神著用New Balance復古老爹鞋708,3色 NT$2,950

經韓國IU女神著用的New Balance 復古老爹鞋708,在韓國受到高度關注,此番帶來黃藍、雙調藍、紅白等三種繽紛色彩,提升整體視覺氛圍。鞋面則以透氣網面,搭配高質感皮革等異材質拼接,混搭對比十足的搶眼效果。中底搭載ABZORB緩震科技,讓你輕鬆暢遊不喊累!





#Air Jordan 1全新配色與聯名系列

Jordan品牌重新詮釋Air Jordan 1經典鞋款,推出全新配色和聯名系列,以Air Jordan 1 FlyEase為代表,彰顯AJ1傳遞Jordan品牌精神的強大力量,並透過產品靈感故事詮釋「Fearless」精神!其中Women’s Air Jordan 1 High OG Fearless為女性專屬的Air Jordan 1,搭配玫瑰金色紋理鞋面,鞋墊印有Fearless Ones標識,再次強調無畏主題。

Air Jordan 1 High Zoom Fearless鞋面如彩虹一般隨光線而變,透過不同色彩表現潛藏魅力。鞋款亦採用出色緩震效果的全掌Zoom氣墊,以及「Z」字形(Zoom)紋路的漸層水晶大底。

Air Jordan 1 mid SE Fearless Melody Ehsani為Jordan與洛杉磯設計師Melody Ehsani的合作鞋款,不僅有其標誌性的設計風格,更傳達她對女性賦權與自我表達的鼓勵。鞋款隱含許多來自Ehsani鼓舞人心的細節,如裝飾性金色手錶鞋帶扣,以及中底上的手寫體引言:「IF YOU KNEW WHAT YOU HAD WAS RARE, YOU WOULD NEVER WASTE IT.」。





#Off-White™最新ODSY-1000, 5色 NT$25,300

Off-White™最新經典鞋款ODSY-1000終於本季面世,以新式厚底鞋型及變型箭頭logo讓你耳目一新!於義大利製造的ODSY-1000集結登山及越野跑步元素,兼顧時尚與實用性,不僅棉質鞋帶印有「SHOELACES」 字樣、鞋舌上有立體OFF logo,鞋款更選用極富運動感的材質:以熱壓收編處理的透明網紗、尼龍、皮革,搭配覆膜布料與透明橡膠配件,再加上加厚襯墊和經典工業皮帶拉環;尖刺鞋底設計也增強了抓地力,並提供緩衝式舒適感。

#NIKE AIR MAX AXIS 初綻櫻花配色,NT$3,100

簡練、清爽就是 WMNS NIKE AIR MAX AXIS 給人的第一印象,鞋身流線型的線條結合經典 Swoosh Logo,與鞋帶兩側的 “ AIR MAX ”字樣,配置輕巧好走的氣墊設計,新上市的 AIR MAX AXIS 代表了溫柔典雅的女性氣息,猶如初綻放的櫻花般細膩、浪漫,輕巧的網布鞋身和氣墊設計,讓妳穿上就捨不得離開它了。

