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燒到不行的聯名球鞋再一波　粉紅絲帶小白鞋、FILA復古老爹鞋預備入手

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邁入秋冬之際，品牌們再次釋出燒到不行的新色與聯名款式！首此合作的Converse Ambush聯名系列充滿未來風格與機能感；LULU GUINNESS推出充滿愛與公益理念的期間限定粉紅絲帶小白鞋；FILA BARRICADE XT 97一次推出包含特殊舞風配色等8個秋冬新色；New Balance復古機能風再現，推出復古兼具機能的潮鞋；Nike聚焦主題「Fearless」，推出Air Jordan 1全新配色和聯名系列，以及眾潮人們最期盼的Off-White™最新ODSY-1000，也終於在本季登場，絕對是街頭型人必收藏！

#Converse x Ambush 聯名系列，Pro Leather／NT$ 5,180、Chuck 70／NT$ 5,780

Ambush與Converse首次合作，將未來風格與機能感設計細節載入Chuck 70和Pro Leather，注入了Ambush指標性的實用主義元素，以誇張比例重新建構傳統帆布和皮革。Pro Leather以獨特的戰地美學改造，磨砂黑亮光皮革感鞋面上映襯同色3D Converse星箭標；Chuck 70則在奶白色橡膠感鞋面配上亮光面鞋頭，與鞋面同色的鞋帶讓鞋款整體釋出純色魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#LULU GUINNESS期間限定粉紅絲帶鞋，NT$8,680

LULU GUINNESS關心女性健康議題，特地於10月國際乳癌防治月，以乳癌防治的粉紅絲帶為靈感發想，設計以品牌特色紅唇搭配粉紅天鵝絨鞋帶的限量小白鞋。10月21日至11月21日期間，每售出一雙，品牌將捐出售價10%捐贈予財團法人乳癌防治基金會，讓妳在美麗時髦外，一同愛心做公益！  

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#LACOSTE最紅老爹鞋Court Slam，NT$ 3,780

這款注重生活態度的運動鞋正以大膽而現代的設計捲土重來。COURT SLAM 街頭滿貫系列採用皮革拼接絨面材質，以白色交織著亮眼的藍/綠/或是紅色裝飾。COURT SLAM 的配色設計亦延續了運動鞋的經典外觀，簡約而不失活力，打孔式鞋幫則賦予其休閒運動的外觀，同時亦保留了實現卓越穩定性和舒適性的製作工藝。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#FILA BARRICADE XT 97 秋冬新色，NT$2,480

靈感源自街頭籃球的FILA BARRICADE XT 97秋冬配色全新8款齊發！除了藍白、黑白、全黑的基調百搭款之外，此次更推出特殊舞風配色：LOCKING藍黃色、POPPING墨綠色、VOGUE紅白色、BREAKING綠白色，以及NEW JAZZ白棕色。鞋體擁有籃球鞋的復刻鞋型及老爹鞋的復古時尚輪廓，更保留1997年首發的FILA變形字體 LOGO，搭配厚實皮革與耐磨大底，再次加溫90年代復古街潮熱度！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#韓國IU女神著用New Balance復古老爹鞋708，3色 NT$2,950

經韓國IU女神著用的New Balance 復古老爹鞋708，在韓國受到高度關注，此番帶來黃藍、雙調藍、紅白等三種繽紛色彩，提升整體視覺氛圍。鞋面則以透氣網面，搭配高質感皮革等異材質拼接，混搭對比十足的搶眼效果。中底搭載ABZORB緩震科技，讓你輕鬆暢遊不喊累！ 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Air Jordan 1全新配色與聯名系列

Jordan品牌重新詮釋Air Jordan 1經典鞋款，推出全新配色和聯名系列，以Air Jordan 1 FlyEase為代表，彰顯AJ1傳遞Jordan品牌精神的強大力量，並透過產品靈感故事詮釋「Fearless」精神！其中Women’s Air Jordan 1 High OG Fearless為女性專屬的Air Jordan 1，搭配玫瑰金色紋理鞋面，鞋墊印有Fearless Ones標識，再次強調無畏主題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Air Jordan 1 High Zoom Fearless鞋面如彩虹一般隨光線而變，透過不同色彩表現潛藏魅力。鞋款亦採用出色緩震效果的全掌Zoom氣墊，以及「Z」字形（Zoom）紋路的漸層水晶大底。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Air Jordan 1 mid SE Fearless Melody Ehsani為Jordan與洛杉磯設計師Melody Ehsani的合作鞋款，不僅有其標誌性的設計風格，更傳達她對女性賦權與自我表達的鼓勵。鞋款隱含許多來自Ehsani鼓舞人心的細節，如裝飾性金色手錶鞋帶扣，以及中底上的手寫體引言：「IF YOU KNEW WHAT YOU HAD WAS RARE, YOU WOULD NEVER WASTE IT.」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#Off-White™最新ODSY-1000， 5色 NT$25,300

Off-White™最新經典鞋款ODSY-1000終於本季面世，以新式厚底鞋型及變型箭頭logo讓你耳目一新！於義大利製造的ODSY-1000集結登山及越野跑步元素，兼顧時尚與實用性，不僅棉質鞋帶印有「SHOELACES」 字樣、鞋舌上有立體OFF logo，鞋款更選用極富運動感的材質：以熱壓收編處理的透明網紗、尼龍、皮革，搭配覆膜布料與透明橡膠配件，再加上加厚襯墊和經典工業皮帶拉環；尖刺鞋底設計也增強了抓地力，並提供緩衝式舒適感。 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#NIKE AIR MAX AXIS 初綻櫻花配色，NT$3,100

簡練、清爽就是 WMNS NIKE AIR MAX AXIS 給人的第一印象，鞋身流線型的線條結合經典 Swoosh Logo，與鞋帶兩側的 “ AIR MAX ”字樣，配置輕巧好走的氣墊設計，新上市的 AIR MAX AXIS 代表了溫柔典雅的女性氣息，猶如初綻放的櫻花般細膩、浪漫，輕巧的網布鞋身和氣墊設計，讓妳穿上就捨不得離開它了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

一搜才發現IG潮人都在穿灰色球鞋？現在跟上還不晚 「灰色浪潮」正興起！

結合兩大鞋款優點，NIKE再推Air Max 270 React神鞋！找來修杰楷、John Yuyi等藝術家跨界合作，Lulu更穿它上金曲舞台

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

球鞋, 運動鞋, 小白鞋, 老爹鞋, LULUGUINNESS, Converse, Ambush, 聯名, VogueTaiwan
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