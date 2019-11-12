別以為老氣，讓開襟羊毛衫變得時髦的穿法，只要一個動作

讓我們來假設一個場景：想像你是一個在社群媒體上有4千萬人追蹤的流行歌星，早已擁有了「火辣的夏季女孩」稱號，現在正尋找著度過今年冬天的保暖方法，或是說，維持火辣的方法—與其選擇薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）的復古束腹，現在你會換上一件低調的開襟羊毛衫。

沒錯，別以為老氣，真的是這樣！如果你是杜娃黎波（Dua Lipa），這甚至可能是你男友—安華哈蒂德（Anwar Hadid）衣櫃裡的開襟羊毛衫大學上衣。

2019年秋冬，這款深受各地後龐克復興運動者喜愛的「保暖鈕扣式針織衫」，現在已經成為了洛杉磯青年和二十歲左右的年輕人們在狗仔隊鏡頭下的必備服飾單品，包含模特兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）、貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與坎達爾珍娜（Kendall Jenner），她們的私服中都少不了它。

凱亞葛柏在Prada 2020春夏時裝秀的後台，向《Vogue》獨家透露了她的長瀏海齊下巴長度、只需少量維護保養的髮型，是直接受到超脫樂團（Nirvana）主唱科特柯本（Kurt Cobain）的啟發。她當天的服裝造型呢？同樣簡約的丁香紫開襟羊毛衫，直率地參考了1993年《紐約MTV不插電展演》明星搖滾樂團所穿著的，具有時代意義的頹廢搖滾風。

不只凱亞葛柏喜歡不拘一格的Parma紫羅蘭開襟羊毛衫，這個超甜蜜的色調也是哈蒂德姊妹花和坎達爾珍娜的頭號選擇，而名人的時尚共通點還不僅於此。

穿著開襟式羊毛衫雖然不一定能保暖，但這不是重點，首先要減少上衣的件數！

2019年冬季的開襟羊毛衫，底下不能穿任何衣服，並且要配上一件褪色的Levi's復古牛仔褲（沒錯，就是那件妳穿了十幾年的褲子）。這裡有個很好的例子：凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）穿著一件出色的Khaite喀什米爾羊毛內衣和同材質的開襟羊毛衫，搭配一件完美的刷破牛仔褲，襯托出她漂亮的棕褐色肌膚。

那麼時下流行的針織衫是什麼樣的風格呢？名人們穿的開襟羊毛衫款式，回到了簡單的鄰家女孩風，如同1990年代的卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）或瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon），穿著當時流行的綁帶上衣和馬海毛針織上衣，出席眾星雲集的電影首映，以及週六購物行程（還記得那些嗎？），那時還沒有名人設計師的外出服指導呢！

快轉到今天，從飯店走到汽車的步行路程，已經變成了這些知名時尚偶像們的新紅毯；單穿著開襟羊毛衫，卸開的扣子下明顯地露出棕褐色的腹部，不經意地展現性感的腰線。1990年代的針織衫是Instagram「坦率」風的典範，如同從Pinterest時尚圖片庫中精挑細選出來的，因為那看起來不像是精心打扮過後的樣子，反而像是隨手一穿的造型。



聽起來很簡單，是吧？快欣賞精選圖輯，尋找你的開襟羊毛衫穿搭靈感吧！



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※文字：Julia Hobbs | 編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 圖片：Jonathan Daniel Pryce,Splash News,Backgrid,News,Getty Images,Rex Features | 來源：CNI |

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