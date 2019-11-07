《冰雪奇緣》公主夢成真！H＆M備好仙氣艾莎公主裝　GU推超萌雪寶家居服

▲《冰雪奇緣2》即將上映，艾莎公主的衣服準備好了嗎？（圖／翻攝HM官網、GU提供）



記者張妤瑄／台北報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》即將上映，搭著這股熱潮，超人氣的Elsa艾莎公主、雪寶成了童裝重要時尚指標，平價時尚品牌H＆M、GU都紛紛推出冰雪奇緣周邊單品。H＆M甚至推出艾莎公主的薄紗洋裝，讓小女生在年末派對中能穿上，圓一回公主夢，實在超貼心！

▲公主洋裝，售價NT$999元。（圖／翻攝HM官網）



▲金蔥禮服鞋，售價NT$699元。（圖／翻攝HM官網）



H＆M冰雪奇緣系列童裝，品項可說非常完整，且從春夏就開始鋪陳，因此目前網站上依舊有薄透的短袖單品能購買，秋冬則推出公主裝、長袖紗裙洋裝、睡袍、公主亮片鞋、長襪等單品，輕輕鬆鬆就能讓自家小朋友從頭到腳扮成仙氣公主。

▲艾莎公主風格的水藍色薄紗洋裝，售價NT$799元。（圖／翻攝HM官網）



▲（依序）艾莎公主薄紗裙洋裝，售價NT$599、NT$499元。（圖／翻攝HM官網）



GU則搭著雙11檔期，正式推出《冰雪奇緣2》聯名單品，其中「雪寶珊瑚絨」女裝與童裝居家服堪稱必收單品，舒適好摸的刷毛質地、白色的呆萌雪寶，讓家中大朋友、小寶貝們穿上變可愛！其中，彈性刷毛款則直接把雪寶五官印上，搭配白底的設計，能讓小寶貝穿上直接化身雪寶，穿上後瞬間融化爸媽的心。

▲女裝雪寶珊瑚絨家居服組，售價NT$790元。（圖／GU提供，以下同）



▲童裝彈性刷毛家居服組，售價NT$790元。



▲女裝翻領珊瑚絨家居服組，售價NT$790元。



▲女童彈性刷毛家居服組，售價NT$790元。



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除了GU的家居服組之外，H＆M也有推出水藍色絨毛睡袍，為家中小女孩來一件，可愛魅力再度狂飆。

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▲絨毛睡袍，售價NT$699元。（圖／翻攝HM官網）