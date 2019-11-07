fb ig video ETtoday search mobile

《冰雪奇緣》公主夢成真！H＆M備好仙氣艾莎公主裝　GU推超萌雪寶家居服

> >

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網、GU提供）

▲《冰雪奇緣2》即將上映，艾莎公主的衣服準備好了嗎？（圖／翻攝HM官網、GU提供）

記者張妤瑄／台北報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》即將上映，搭著這股熱潮，超人氣的Elsa艾莎公主、雪寶成了童裝重要時尚指標，平價時尚品牌H＆M、GU都紛紛推出冰雪奇緣周邊單品。H＆M甚至推出艾莎公主的薄紗洋裝，讓小女生在年末派對中能穿上，圓一回公主夢，實在超貼心！

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲公主洋裝，售價NT$999元。（圖／翻攝HM官網）

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲金蔥禮服鞋，售價NT$699元。（圖／翻攝HM官網）

H＆M冰雪奇緣系列童裝，品項可說非常完整，且從春夏就開始鋪陳，因此目前網站上依舊有薄透的短袖單品能購買，秋冬則推出公主裝、長袖紗裙洋裝、睡袍、公主亮片鞋、長襪等單品，輕輕鬆鬆就能讓自家小朋友從頭到腳扮成仙氣公主。

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲艾莎公主風格的水藍色薄紗洋裝，售價NT$799元。（圖／翻攝HM官網）

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網） ▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲（依序）艾莎公主薄紗裙洋裝，售價NT$599、NT$499元。（圖／翻攝HM官網）

GU則搭著雙11檔期，正式推出《冰雪奇緣2》聯名單品，其中「雪寶珊瑚絨」女裝與童裝居家服堪稱必收單品，舒適好摸的刷毛質地、白色的呆萌雪寶，讓家中大朋友、小寶貝們穿上變可愛！其中，彈性刷毛款則直接把雪寶五官印上，搭配白底的設計，能讓小寶貝穿上直接化身雪寶，穿上後瞬間融化爸媽的心。

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲女裝雪寶珊瑚絨家居服組，售價NT$790元。（圖／GU提供，以下同）

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲童裝彈性刷毛家居服組，售價NT$790元。

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲女裝翻領珊瑚絨家居服組，售價NT$790元。

▲▼ 。（圖／GU提供）

▲女童彈性刷毛家居服組，售價NT$790元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

除了GU的家居服組之外，H＆M也有推出水藍色絨毛睡袍，為家中小女孩來一件，可愛魅力再度狂飆。

►偷偷分享少女秘密！

▲▼ 。（圖／翻攝HM官網）

▲絨毛睡袍，售價NT$699元。（圖／翻攝HM官網）

關鍵字：

GU, H＆M, HM, 冰雪奇緣, 冰雪奇緣2, Elsa, 艾莎公主, 雪寶, 聯名, 睡衣, 家居服
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由

LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了 安潔莉娜裘莉抱巨大犀牛娃娃逛街　衝突感畫面吸網友愛心：反差萌太可愛！ IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕 妳一定要知道的「清潔神器」！去除手上魚腥味、杯底茶垢都靠它 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！ 今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面