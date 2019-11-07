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「萬年女二」李多熙火辣跑趴　魔鬼身材靠空中瑜伽練的

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▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲南韓女星李多熙到上海參加MOSCHINO活動，做出俏皮表情。（圖／翻攝dahee0315 IG）

記者陳雅韻／台北報導

義大利時裝品牌MOSCHINO與美式經典啤酒品牌BUDWEISER百威啤酒為歡慶聯名膠囊系列上市，日前於上海百樂門舞廳舉行上市派對，在戲劇演出常當配角的南韓女星李多熙，穿著秋冬新款美金符號洋裝出席，她雖被稱為「萬年女二」，但在派對中絕非女二，不僅前凸後翹好身材吸睛，懂得比YA做俏皮表情吸引鏡頭，大出風頭。

▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲李多熙穿Moschino秋冬系列美金符號洋裝展現前凸後翹的好身材。（圖／翻攝dahee0315 IG）

身高176公分的李多熙是模特兒出身，近日因演出韓劇《WWW請輸入檢索詞》中的而受矚目。她駕馭起MOSCHINO美金符號貼身洋裝毫無難度，因為她平日勤練空中瑜伽，練就完美線條，腹部還練成令人羨慕的川字肌。

▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲李多熙（左）開心與MOSCHINO設計師Jeremy Scott合影。（圖／翻攝dahee0315 IG）

▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲李多熙勤做空中瑜珈保持魔鬼身材。（圖／翻攝dahee0315 IG）

焦點回到MOSCHINO與百威啤酒聯名膠囊系列，共推出15款單品，同時還有兩款限量版啤酒包裝，一款為百威標誌性鋁瓶，另一款則是全新琥珀色玻璃瓶身，服裝款式包括T恤、衛衣、帽T、運動褲、洋裝與泳衣，包款則有逗趣的啤酒罐造型包，而較容易的入手小物有棒球帽、手機殼與啤酒罐耳環，每款都高調極了。

▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲MOSCHINO X BUDWEISER iPhone X 手機殼（左）3,500元，啤酒罐造型耳環。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼MOSCHINO李多熙 。（圖／翻攝李多熙IG,MOSCHINO提供）

▲模特兒穿MOSCHINO X BUDWEISER連身泳衣12,300元，啤酒罐造型包 53,300元。

關鍵字：

李多熙, MOSCHINO
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