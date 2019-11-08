Longchamp迷你摺疊包讓侯佩岑、JLO都瘋狂　兩隻手掌的大小意外超能裝

廣受全球時尚人士擁簇的Longchamp經典Le Pliage摺疊包系列，刊稱是每個女生都要擁有的一款包，好用又輕盈，之前在秀上曝光後，今年秋天終於正式推出全新迷你款式Le Mini Pliage Cuir！吸睛可愛的全新迷你包，讓各界潮流指標女星們都瘋狂，連美國巨星Jennifer Lopez、俄國超模Irina Shayk、時尚名媛關穎、氣質女星侯佩岑、美國女演員Linda Cardellini，與美國女歌手Charlotte Lawrence都迫不及待背起來，盡情搭配各自的獨特風格！

Le Mini Pliage Cuir系列包款雖然尺寸精巧，其細緻的壓紋皮革卻讓整體包款氣勢依舊，絲毫不減品牌的摩登風範，更十足展現當代都會女郎靈巧穿梭正式與休閒場合的生活風格。甚至美國巨星Jennifer Lopez與俄國超模Irina Shayk，日前也在紐約街頭被捕獲手持結合玲瓏尺寸與華美皮質的全新Le Mini Pliage Cuir系列，各自演繹不同樣貌的搶眼風采。

Jennifer Lopez以一襲全套粉色套裝與跟鞋，搭配純白鱷魚壓紋牛皮迷你手提包，展現都會女郎俐落的時尚態度；而俄國超模Irina Shayk則被目擊身穿淺綠上衣、黑色皮褲、黑色皮長靴，搭配勁黑同款鱷魚壓紋的迷你手提包，穿搭出引領美式街頭潮流的酷帥風格。時尚名媛關穎則身穿美式圖騰上衣與鱷魚壓紋短裙，斜揹LGP壓紋銀色迷你手提包，流露出充滿能量的自信與率性。

此外，美國知名女演員Linda Cardellini於九月出席紐約時裝週Longchamp 2020春夏時裝秀時，更以透視黑色上衣與皮裙搭配LGP壓紋銀色迷你手提包，透過金屬亮色畫龍點睛，增添輕盈的未來感。同場大秀上，美國女歌手Charlotte Lawrence則身穿Longchamp 黑色鉚釘背心與黑色鉚釘短皮裙，手拿水蛇壓紋Le Mini Pliage Cuir Serpent D’Eau系列手提包，秀出帥氣有型的野性活力。

▲Croco系列 迷你手提包（黑色、白色），NT$19,000

▲Metal LGP系列 迷你手提包（銀色） ，NT$15,400

▲Maxi Imprime LGP系列 迷你手提包（黑色、粉白色），NT$15,400

▲Serpent D’Eau系列 迷你手提包，NT$19,000、Webbing系列 迷你手提包（朱紅色），NT$14,100

※編輯：Sandy Hsu, Birdy Liu | 來源：Longchamp |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

紅唇、貓咪之後，LULU GUINNESS的貝殼包讓人也想入手！全新粉紅女王公事包鑲滿珍珠夢幻得徹底

當一款方包變出多款手袋風格！2019秋冬新IT BAG登場：完美幾何線條的 Givenchy EDEN



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。