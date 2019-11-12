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teamLab無界美術館上海開幕　獨家擁有最大規模的《呼應燈森林》

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先看一段影片過癮～進入巨大的沈浸式體驗，EPSON teamLab無界美術館。

藝術團隊teamLab的大型美術館「EPSON teamLab無界美術館：teamLab Borderless Shanghai」在11月5日（周二）於上海・黃浦濱江開館。teamLabBorderless Shanghai設計精妙的覆雜立體空間內，展示約50件作品，其中包含在世界範圍內首次公開的作品。現在，隨著開館日的臨近，全新作品將會持續發布。

官方網站： borderless.team-lab.cn/shanghai
官方售票渠道：官方微信公眾號（teamLab無界上海）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“teamLab Borderless”是根據teamLab藝術團隊的無邊界藝術作品群所打造的沒有地圖的美術館。

所謂「沒有邊界的藝術」，即藝術作品不受展廳空間的限制，與其他作品交流、相互影響，打破作品與作品之間的邊界並相互融合。這些藝術作品群相互交織、疊加所產生的無邊界的連續世界，便是“teamLab Borderless”。參觀者把身體沈浸於沒有邊界的藝術之中，在6,600㎡的廣大空間中彷徨，用帶有意識感覺的身體來摸索，與他人共同創造和發現新的世界。

2018年6月開幕的東京台場“teamLab Borderless”美術館，開館1年以來，接待了來自160多個國家和地區的約230萬名訪客，作為單一藝術家美術館，參觀人數超過了阿姆斯特丹的梵高美術館（2,161,160人次），創造了世界最大規模的單年度參觀人數（* 1）的記錄。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在上海全新開館的teamLab Borderless Shanghai，擁有teamLab史上最大規模的《呼應燈森林》作品；還有觀眾從未見過的複雜光影作品，巨型的自動穿梭行走的雕刻群體《Microcosmoses》；甚至還有teamLab獨自開發，使用了1000台以上光束燈的，擁有壓倒性光束數量和密度的作品群等等；都會為人們帶來前所未有的體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

同時，teamLab Borderless Shanghai進一步挑戰全新概念，使無界作品變得可以穿越這個美術館的物質空間，在世界上其他無界美術館之間來來回回，不斷擴展teamLab無界的時間和空間。teamLab Borderless Shanghai擴展了teamLab無界的理念。teamLab希望提供一個契機，讓人們通過體驗teamLab無界，重新去審視，作品與作品的邊界、人與作品的邊界、自己與他人的邊界、我們與世界的邊界等等這些被認為理所當讓存在的邊界。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新的動物形態，雛菊、牡丹等花卉與虎、孔雀、鳳凰結合。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

超巨大的沈浸式體驗將在上海開啟一場世紀視覺饗宴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

會呼吸的燈之森林

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全館處處是互動式體驗。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

迫不及待得想投入這奇幻的teamLab世界！！！

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - jil

（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

teamLab, 上海無界美術館, 藝術, 展覽, 互動式裝置, VogueTaiwan
fashion.net

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