今年讓人最想要的20款「精品相機包」時髦又絕對實用　十年後也依然經典

想要入手名牌包款，卻又不想要太過華麗或是正式款式的話，精品的相機包絕對是個好選擇，不但好裝又方便，搭配上各種風格也不違和，也因此受到許多女孩的喜愛，幾乎人手一個相機包，這樣不退流行的包款，在今年秋天推出了更多好看顏色與設計，來看看以下十大品牌的相機包有哪些可以入手！



#CHANEL

如果想要入手香奈兒，不想要太過隆重風格的話，喜歡實用風的小香迷絕對可以試試看香奈兒的相機包，尤其秋冬還推出了亮眼的寶石綠，投資一款CHANEL的相機包一定不會後悔，除了品牌經典的雙C Logo款之外，還有復古風格的轉扣，搭配上金色鍊條增添了些許奢華的氣氛，小香迷準備衝囉！





#TOM FORD

這款首先亮相於TOM FORD 2019 春夏秀場上的包款，一出場立刻吸引到在場時尚編輯們的目光。以高質感皮革於義大利製成，多款顏色從帥氣的黑色到柔軟的粉膚色，不管哪個顏色都能夠展現出這款相機包色調百搭的造型。包身綴有金色的TF Logo飾牌與其他拋光五金配件，包款前身還有個轉扣式前置口袋，這是TOM FORD經典的Natalia手提包上的特色小細節，讓這款相機包更添實用功能。





#Saint Laurent

提到相機包怎麼能不提Saint Laurent的相機包！根本是女孩們入手精品時的首選考慮之一，除了最基本單一層的，近期又有推出多一層掀蓋可置放卡片等小物的款式，讓相機包不這麼單調且多了設計感，包身上依然保有金色YSL招牌標誌，並多了亮皮與霧面皮革兩種選擇，堪稱是一入手就可以背十年的經典之作。





#Tory Burch

Tory Burch以三款造型不同的相機包完美秋冬穿搭。Perry系列提花相機包，使用提花織紋縫製的「Gemini Link雙圈環圖紋」面料，搭配正反雙色的皮革肩揹帶，雙拉鍊設計也呼應Gemini雙子座的意義。MCGRAW相機包則是以各色壓紋牛皮，手工縫製飾邊以及皮革雙TLogo，可調節的鍊帶肩揹帶和流蘇裝飾，讓包款顯得俏麗迷人。GEMINI LINK 帆布迷你包，以Gemini Link雙圈環圖紋印製在柔美的粉帆布上，中間飾有三色條紋織帶營造年輕氣息，金屬雙T Logo 精緻小巧更突顯氣質。

#Louis Vuitton

這款Louis Vuitton New Wave相機袋以絎縫小牛皮製造，設計時尚現代，貼合體型線條，適合日常使用。手袋外形獨特別緻，綴有復古金色LV標誌，相機袋的長斜肩背帶，其設計結合皮革和鏈帶，可肩背或斜背皆宜，拉鏈拉片綴以彩色Vuitton標誌，注入充滿活力的潮流氣息，糖果粉紅色、櫻桃紅色的相機包裝飾著復古金色金屬LV標誌，讓女孩怎能不心動！





#VALENTINO

堪稱Valentino經典元素的鉚釘，在創意總監Pierpaolo Piccioli的眼中是叛逆又浪漫的。Valentino Garavani The Rockstud紋理皮革單肩包，以耐用的紋理皮革於義大利製作，淺金色鉚釘綴飾是時尚潮流中不退的百搭點綴。新款的VSLING系列相機包也是誕生於義大利，以光滑的皮革製造，正面綴上同色系的V Logo。這款相機包的揹帶還貼心地配有可拆卸肩墊，提升配帶的舒適度，包身雖小巧，內部空間絕對足以容下手機、卡夾、口紅等您的日常必備小物。





#GUCCI

提到相機包，GUCCI的包款也絕對是會馬上聯想到的品牌之一，GG Marmont系列鏈帶肩背包採用頗具結構感的柔軟造型和拉鍊封口，配以雙G金屬配件，可滑動鏈條肩帶有多種背法，可在肩背和手提之間自由轉換，採用波浪紋絎縫皮革，背面配以GG標誌。不論是買小尺寸還是迷你尺寸，都好裝又實帶，幾乎當成日用包都沒問題！





#Burberry

在新任創意總監 Riccardo Tisci 於 2018 年上任後，Burberry再度煥然一新。透過知名藝術家 Peter Saville設計的全新LOGO，被運用在各式各樣的商品上，展現出時下青年最愛的潮流風貌。幾款相機包有以義大利鞣製羔羊皮精巧絎縫製成，也有經典的Vintage 格紋棉質與皮革精巧製成，或者是全新環保帆布印上獨特花押字條紋數位印花的款式，每一款都可以說是當今潮流絕對不會缺席的包款。





#MARC JACOBS

Marc Jacobs潮流有型的Snapshot相機包是深受年輕女孩喜愛的時尚包款，方正精巧的外型，搭配特殊印花圖紋與新穎材質，包面上映襯著最時髦的符號Double J Logo，而可拆式的吉他寬揹帶，上面的圖案也隨著包款設計而千變萬化，包款特別採用雙拉鍊設計，從反方向也可以拉開。而外型與Snapshot相似的Softshot，包款擁有更大的容量可放下中型皮夾和大尺寸手機，新款設計雙縫線菱格紋款式，並使用特殊塗料增添皮革的光澤感，同時也加強了包款使用上的耐久度。





#Smythson

被譽為文具界愛馬仕的英國老牌Smythson，是世界上八個獲得四項皇室御用供應商封號的公司之一。雖然它的知名度不如其他大品牌，但無論是歷史、品質還是設計方面都完全不輸給任何一個奢侈品牌。雖然是個低調老品牌，但 Smythson 在設計和用色上大膽且大器，有別於常見咖啡、黑及駝色，Smythson 喜歡使用的顏色包括粉藍、亮綠、正黃和玫瑰紅。

這兩款相機包都有著簡潔俐落的外型，粒面巴拿馬皮革製成，加上寬敞的空間設計，搭配著燙金LOGO展現著低調奢華氣質品味。

※編輯：Sandy,Travis | 來源：各品牌 |

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