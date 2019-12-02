美得高級又時髦！10款寶石綠包款推薦，神秘深邃氣質讓人一見鍾情

今年秋天首先讓深得發亮的寶石綠掀開序幕，色彩濃郁，不會太甜美也不會有老氣感，當包款搭配上亮面或是光澤皮革時，更帶種神秘深邃的氣氛，以下讓Vogue為你推薦十大精品中，有哪些美麗的寶石綠包款值得入手，搶先成為時尚人士。



#CHANEL

香奈兒今年新推出的CHANEL 19完全生火，燒了許多小香迷的心，秋冬也推出了質感的寶石綠色，搭配上金色鍊帶的顏色更顯高雅，還有非常符合冬季的絨毛款，光是一顆包包就份量感十足，配上綠色想讓人整個冬季都暖呼呼地擁它每天上街。





#Chloe

Chloé 2019 秋冬系列主打 70 年代風格的大地色系纹理，而這款MINI CHLOÉ C BAG便是代表佳作之一。採用鱷魚纹壓印皮革製成，金色 C 字母是此包款絕加的品味識別。SMALL TESS BAG這款馬鞍型包款，則是說著品牌對馬術難以割捨的情懷。同樣以仿鱷魚纹皮革於義大利製作。有著標誌性的金色圓環裝飾，随附的可拆式肩帶能帶來多種造型選擇。





#VALENTINO

Valentino秋冬新推出的VSLING手袋，鎖釦設計使用了Valentino標誌性的V LOGO，再以手袋同色的小牛皮覆蓋，為全新VSLING塑造出更富層次感的無比優雅，讓經典Logo不僅是純粹裝飾，更是一款點亮整體造型的典雅環扣，此外，運用細緻金屬鍊釦輕鬆調校肩帶長度的設計，能滿足肩背與斜背的需求。





#Louis Vuitton

極致奢華、深具淑女氣質的Milla MM手袋以柔軟的Veau Nuage小牛皮所製，其中寶石綠款式更能顯現高雅的氣質。經典細節，金屬鎖扣、鉚釘及側面的皮革蝴蝶結等設計，靈感來自自路易威登經典行李箱。年輕有活力的 New Wave Chain Bag PM以滑面絎縫小牛皮打造，寶石綠是全新的歡樂配色之一。選用滑面小牛皮製作，綴以金色金屬件，可拆式手柄綴有＂Vuitton＂彩虹字樣。而Capucines Mini款則是選用全粒面Taurillon皮革製作，搭配著亮澤蟒蛇皮紋包裹的手柄及雙向袋蓋。迷人尺寸趕上迷你包款風潮，異材質拼接成就這款高貴典雅且日夜皆宜的包款。





#CELINE

CELINE TRIOMPHE話題包款，包款上凱旋門金屬浮雕鎖釦由藝術總監HEDI SLIMANE改造1970年代CELINE官方圖徽，深具品牌歷史底蘊，煥發出現代優雅與摩登復古的嶄新韻味，搭上綠蟒蛇皮更加充滿個性！CELINE Besace 16 是16手袋的衍生款，以圓潤的馬鞍廓形取代立挺梯形輪廓，包型更加古典小巧，配可調校肩帶、轉鎖開關，當作日常上班包非常適合。

#HERMES

愛馬仕包款中最簡約款式之一的Aline，設計來靈感是用來裝馬飼料乾草用的袋子，原本的帆布材質就已經造成搶購，本季趕上小包風潮，推出以小羊皮和小牛皮製作的迷你款式，有著精緻的愛馬仕壓紋，背帶尾部則是宛如小花般精緻地收尾。而被貴婦們暱稱為手槍包的Verrou包款，是來自2017年的春夏新款，它的原型是Robert Dumas於1938年設計的經典手拿包。中號Verrou 21的肩帶採用皮革材質製作，比小號的鍊帶更舒適配帶，可以說是入門款必推薦之一。





#Salvatore Ferragamo

BOXYZ深綠色小牛皮肩背迷你小包的設計靈感源自Boxyz系列的功能特點、風格和細節，具有功能性鎖扣以及耐用的季節色皮革，不僅擁有一個內手機袋、6個卡夾及一條可拆卸皮革帶可作為迷你包使用，更可利用背面兩個皮帶環作為腰包使用。Ferragamo Joanne包是一款簡約的翻蓋包款，包身以一種獨特且與眾不同的方式呈現標誌性的Gancini鎖釦。不僅具有功能性，更是設計精美的優雅配飾。包款均附有可調節肩背帶，可單肩背亦可斜背。內部設計為三角隔層，更方便整理使用者的個人物品。

#GUCCI

氣勢當紅的GUCCI以越來越多的復古包款征服時尚迷，從Sylvie 1969系列、GUCCI ZUMI到Ophidia系列，皆有迷人的寶石綠包款。Sylvie 1969系列是源自20世紀60年代和70年代的 Gucci 典藏造型，此款漆皮迷你手提包，以光潤翠綠色漆皮製作，將金色調金屬鏈收窄，成為手袋正面流暢而下的精致點綴。Gucci Zumi系列名稱源自女演員兼實驗音樂家Zumi Rosow，她於2019春夏時裝秀中攜此系列手袋優雅亮相。

本季將互扣式G與馬銜扣，透過銀色和金色裝飾合二為一，呈現於這款光面皮革肩背包的配件上。Ophidia系列在每一季中不斷推陳出新，這次借由翠綠色蛇皮重新演繹。復古風格挺括造型，搭配鏈式肩帶和雙G配件，靈感源自70年代Gucci典藏腰帶搭扣設計。

#BVLGARI

Serpenti Cabochon包款，採用柔軟的Nappa軟面皮和小牛皮，透過縫線飾以花紋元素增添了一點年輕活力。經典的淡金色黃銅蛇頭扣環，以霧面深琺瑯和亮面琺瑯交錯裝飾，蛇眼則是鑲嵌黑色縞瑪瑙。另外一款經典的Serpenti Forever則是Serpenti的最佳入門款，如果不想要單調的黑色，這款寶石綠則是凸顯妳絕佳品味的最好佐證。

#Saint Laurent

Saint Laurent的相機包一直是備受歡迎的人氣包款，包包上同樣都有著經典的YSL金屬字樣，且非常流行輕便。而另外一款亞太區熱賣款的Sunset包，方正時尚的外型適合正式場合也可休閒，有鱷魚壓紋及原皮，皮革特殊塗料防刮，搭襯極具現代感的銀色金屬鍊帶及YSL標誌，是YSL絕對要入手的包款之一！

※編輯：Sandy,Travis | 來源：各品牌 |

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