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凱薩琳麗塔瓊絲與女兒拍攝Fendi微電影　姊妹般相視甜笑的畫面太美好

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曾以美國歌舞喜劇犯罪電影《芝加哥Chicago》獲得奧斯卡最佳女配角獎的凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）與16歲女兒卡莉絲道格拉斯（Carys Douglas）一同出演Fendi第三波微電影#MeAndMyPeekaboo，兩人背著Fendi經典的Peekaboo包款來到羅馬，體驗這座永恆之城的無限魅力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

影片中，Catherine與Carys這對母女優雅地漫步在羅馬極具歷史價值的Palazzo Altemps柱廊底下，穿梭於Fendi羅馬總部Palazzo Della Civiltà Italiana的精美雕像之間。在Mary J. Blige歌曲〈Family Affair〉的伴奏下，兩人相互擁抱，開心地跳舞、轉圈，將母女倆的好感情展露無疑，獨一無二的家庭羈絆，也讓人想到Fendi的二元論和DNA。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

經典的Peekaboo包款則貫穿其中，從標準款式到XS款式的Peekaboo包款飾有獨特的Pequin條紋圖案，而沒有任何logo的Pequin條紋圖案，早已是品牌辨識度最高的象徵。首度一同入鏡的Catherine與Carys母女檔，用濃烈又細膩的親情塑造了這個故事，帶出了意想不到的氛圍，彷彿真的成為了一個令人難忘的家庭記憶。

#MeAndMyPeekaboo Q&A

1.請用一個詞來形容妳的女兒／母親？

Catherine：無懼。
Carys：有魅力又迷人。

2.妳跟女兒／母親之間有著什麼樣的關係？

Catherine：我們非常親密，無所不談。
Carys：我很幸運能與母親建立如此美好的關係，這真的很特別，我們彼此坦誠相待。她教會我生命中的酸甜苦辣，但也要樂在其中，珍惜每一刻。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.最棒的是哪一個部分？

Catherine：最棒的部分就是能成為她的母親，我對她極為自豪。
Carys：我們有著相似的幽默感，我們在一起時總是笑開懷。老實說，她是我認識的人中最有趣的一個。

4.Fendi對妳來說代表著什麼？

Catherine：創新及優雅時尚。
Carys：我覺得Fendi代表著家庭，從我們開始與Fendi合作的那一刻起，他們便讓我們覺得賓至如歸。Fendi也代表著優雅和永恆，充分體現出義大利品牌的各種內涵。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5.請用三個詞來形容Peekaboo包款。

Catherine：多變、獨特、別緻。
Carys：風趣、多才多藝、優雅。

6.妳會覺得Peekaboo散發出雋永感嗎？為什麼？

Catherine：Peekaboo包兼具永恆與現代的風格。我喜歡它的形狀，那些美麗的線條和各種顏色。
Carys：我覺得Peekaboo包極為雋永魅力，它能夠搭配任何場合及任何人使用，而且有著典雅有趣的氣質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7.妳會怎麼形容自己？妳跟Peekaboo包款之間有著什麼共同的特色？

Catherine：我熱愛從室內設計到時尚的各種藝術形式。我相信Peekaboo包跟我都知道怎麼保守秘密。
Carys：我覺得Peekaboo包跟我都有著不同面貌，可以輕鬆適應各種環境，無論是時尚還是生活。

8.Peekaboo包可以裝入各種秘密，妳有什麼不為人知的一面？

Catherine：我嘛…說出來就不是秘密了！
Carys：一個秘密嗎？我可以穿著高跟鞋快跑。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

9.說說羅馬吧，妳喜歡這座永恆之城的哪一點？

Catherine：在羅馬拍攝，是件十分享受的事。我有多次在羅馬進行拍攝的經驗，非常喜歡這座城市！從Palazzo Altemps到Fendi總部，每個拍攝地點都是獨一無二且有著特殊意義。
Carys：我們在羅馬度過了非常美好的拍攝時光。我最愛羅馬的光線，在一天裡的不同時間，羅馬會散發出不同的黃金色調，美到讓人眩目。

10.拍攝當天有發生什麼趣事嗎？

Catherine：拍攝當天很熱，手持電風扇恰好派上了用場。大家都拿來吹，喜歡手拿著電風扇做出風拂髮梢的造型。
Carys：我們在拍攝時玩得很開心，整個團隊隨時都在放音樂。運氣很好，大家有著相同的音樂品味，拍攝時聽著各種經典搖滾樂和迪斯可音樂，還利用時間大跳熱舞。

※編輯：Sandy Hsu, Chen-Chen Wang | 來源：Fendi |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

凱薩琳麗塔瓊絲, 卡莉絲, Fendi, 母女, 合照, VogueTaiwan
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