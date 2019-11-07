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秋冬「多功能眉彩」爆紅！連修容、鼻影都能搞定

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▲▼秋冬「多功能眉彩」爆紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲眉毛能左右五官印象，越來越多女生開始重視眉彩。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生總習慣將時間投資在眼妝和唇妝，卻容易忽略眉型才是影響五官呈現的關鍵。更多女星表示，出門可以不上粉底，但絕對要有眉毛，否則就像沒穿衣服般尷尬，為大家蒐羅秋冬眉彩新品，跟著買就沒錯！

▲▼秋冬「多功能眉彩」爆紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Za 3D立體持色眉粉盒，290元。

集旋轉眉筆及兩用眉筆的優點於一身，推出3D立體持色眉粉盒」以濃淡眉粉加重點打亮，一盤兼具畫眉、鼻影、修容、打亮多種功能，輕鬆就能打造立體眉眼。更擁有8小時持妝力，實力不容小覷。

▲▼秋冬「多功能眉彩」爆紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Elizabeth Arden 完美紐約三合一造型眉筆，950元。

具有眉筆、眉粉、眉刷三合一功能，可快速打造各式眉型輪廓，不論是俐落濃眉、自然霧眉、或是今年最夯的流星眉，都可輕鬆駕馭，一口氣推出實用五色，無論任何髮色都能找到適合的顏色。

▲▼秋冬「多功能眉彩」爆紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

INTEGRATE 完美特調眉彩膏n，240元。

INTEGRAT完美特調眉彩膏將進化為全新「完美特調眉彩膏n」，不但更換全新包裝，更追加一款全新#BR380亞麻茶棕，更加完備的五款色選，為眉毛染上細緻溫柔色調。

▲▼秋冬「多功能眉彩」爆紅。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Benefit 粉立體造型眉筆，1,360元。

全新2合1眉筆「粉立體造型眉筆」，一頭是滑順顯色的眉蠟筆，另一頭是自然柔霧的眉粉，隨心所欲打造多變的精彩眉妝。疊擦眉蠟筆和眉粉創造「粉立體眉」，單用眉蠟筆畫出「率性俐落眉」或是單獨刷上眉粉完成「溫柔粉霧眉」，只需一支眉筆就可以創造3種風格。

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