特搜8款人氣「杏土色腮紅」　不挑膚、溫柔感讓人超想親近

讓人看起來舒適，又能提升氣色的腮紅色選，美妝行家一致公認非"杏土色"莫屬，不如粉、橘色調，一沒拿捏好下手的輕重，就容易突兀的讓人捏把冷汗，杏土色能提亮亞洲人偏黃肌，不挑膚，更能一秒柔和妝容，即使是男生看到也會覺得可親、想親近。以下特搜8款網路高人氣「杏土色腮紅」，快收入感受看看。

8款【杏土色】腮紅搶先看

laura mercier輕肌漂染頰彩#Ginger & #Fresco／6g，NT$1,200

兩款色調相當類似，但#Ginger是霧面啞光、#Fresco則帶有閃鑽光芒。#Ginger的眼影在韓國超級熱賣，據說秀智私底下超愛用，被韓妞暱稱國民初戀色，延伸出的腮紅同樣受歡迎，代言人鄭有美的生火詮釋讓這個顏色一推出就衝上銷售榜前幾名，蠻多韓妞會把它當腮紅、或當眼妝打底，之後再疊擦閃耀妝感的眼影，會更乾淨顯色。

<聖誕限定彩盤也有#Ginger>

LAURA MERCIER 燦金漂染頰彩盤 #Delicate／NT$2,000



今年的聖誕限定彩盤，LAURA MERCIER將人氣熱賣色 #Ginger和另一款裸粉色腮紅#Rose都收入其中，可當眼影、打亮、腮紅、輪廓修容，特選的溫柔色調，能打造出自然知性的好氣色！

眼影的#Fresco是霧面木玫瑰，腮紅的#Fresco則是自帶光澤的奶油杏桃色，對健康膚色、或偏黃肌的女孩來說，比較沒那麼容易駕馭，另外，有毛孔粗大問題的女孩也要慎用這款。

倩碧Clinque花漾腮紅 #05奶油粉 Nude Pop／3.5g NT$880

就是這顆小花掀起了杏土色腮紅的流行，從韓國一路紅到台灣，能一秒打造知性優雅的氣色顏，有網友形容刷在臉上的光澤感，彷彿肌膚充滿了氧氣，讓人情不自禁想一直照鏡子，也有網友嘗試把它當眼影，同樣氣質百搭。

SUQQU晶采淨妍頰彩#09彩陽炎 AYAKAGEROU／7.5g NT$2,100

絕對土調乍看絕對不會想拿起它，但實際用過就知道它的厲害，色調其實不重不易失手，刷在肌膚上，膚色立即明亮，絕不會有髒髒、灰灰的感覺，SUQQU特別厲害的就是其細緻珠光，再粗的毛孔都能隱形不顯，有時候想擦粉紅系腮紅，也可用這塊先打底，不怕太紅、也會更有整體層次。





肌膚之鑰Cle de peau 果漾妍彩霜 #04 Peach beige／NT$1,500

在膏狀、霜狀的腮紅品項中，這款一直有著極高的口碑，細緻質地比粉狀腮紅更貼膚，且不會出現卡粉的窘境，又能展現膚質透明度，有預算的女孩一定要嘗試看看。#04就是不出錯的溫柔小姐姐色，單擦能營造洗練知性，疊擦也能完美調配出每個人想要的粉嫩效果。





THREE 蜜光修容#21CRYSTAL CLEAR NT$1,100

腮紅一直是THREE的明星商品，質地如天鵝絨般細緻貼合於肌膚，清透卻又帶有自然發色，#21 CRYSTAL CLEAR是2019年加入的秋冬新色，在經典的土色調中加入了低調閃耀的水晶珠光，能輕盈冬天的妝感，增加透明血色。





資生堂SHISEIDO 心機星魅舞色頰彩 RD100／NT$1,100

經典商品、是許多日妞凹凹大賞的常客，有很多忠實粉絲都會不斷回購，RD100說是杏土但又更偏向年輕活潑的粉橘色調一些，一刷就有元氣，裡面的光澤顆粒不會太粗，能製造雙頰的澎潤，又不用擔心會顯出毛孔。搭配的刷子柔軟好用，刷在臉上不易有色塊。





RMK經典石采頰盒#03／1.2g NT$1,200

同樣是2019年秋季發售，獨特的石頭元素設計，盒蓋是水平滑動的型態，展現堅毅能量之美，#03是帶有些微金屬光澤的土棕色，能為肌膚增添自然與活力健康，質地細緻的粉粒子，以刷子輕刷就能融於肌膚，暈染出自然的輪廓立體感。

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com）



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