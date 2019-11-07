風．LUXURY／磁力影響機械錶　歐米茄大師天文台認證為精準把關

▲2015年推出大師天文台認證，針對現代生活增加磁力檢測項目。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）自2015年起強調通過大師天文台檢驗的腕錶，精準、抗磁，究竟這項檢測是什麼？答案是在歐米茄眼中瑞士天文台（COSC）認證只是起點，因為COSC證明機芯在5方位測試每日誤差在-4/+6秒之間的精準度，而歐米茄超越標準，將裝好錶殼的整只成品交付大師天文台進行8項檢測，內容包括防水、溫度變化與15,000高斯磁力測試，認證腕錶的最高品質。

▲超霸系列登月錶同軸擒縱月相44.25毫米大師天文台計時腕錶332,100元。

簡而言之，歐米茄認為腕錶不僅要達到COSC標準，更要獲瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）的官方保證，根據測試類別，精準性達6個位置每日0/+5秒以內，才會為腕錶冠上「大師天文台」（Master Chronometer）字樣。

▲以永磁石測驗腕錶的抗磁性。

▲裝上錶殼的腕錶成品接受抗磁測試。

8項為期10天的檢測內容包括COSC認證機芯與裝上錶殼的錶，暴露於15,000高斯磁場時的功能狀況、每日精密計時誤差狀況、4天內整只錶在6方位與2種不同溫度及高磁場下的平均日常精密計時精準度、動力儲存檢測、6個位置的精密計時精準度誤差、7動力儲存為100%與33%時的精密計時精準度誤差、防水測試。

▲腕錶於特定水壓下的水中接受防水測試。

METAS認證的8項檢測中的15,000高斯的超高規格防磁項目，是對當今生活而生的必要檢測，因為不離身的手機、筆記型電腦、吹風機、甚至是手提包的金屬扣都會產生磁力影響機械錶。而歐米茄對應高磁力的方法，採用Nivagauss™合金、矽晶體游絲等非鐵材質，確保腕錶在磁力無所不在的環境，依然精準。

▲碟飛TRÉSOR系列同軸擒縱40毫米大師天文台腕錶，212,000元。

2015年推出大師天文台認證，歐米茄選擇Globemaster作為第一款配備這項標準的腕錶。自此之後，旗下各系列也加入檢測，目前代表作為海馬AQUA TERRA 150米系列大師天文台腕錶、星座系列女仕大師天文台腕錶、碟飛TRÉSOR系列大師天文台腕錶、海馬潛水300米系列大師天文台腕錶等。

▲星座系列曼哈頓歐米茄同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶，388,600元。