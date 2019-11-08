「不要害怕關係有所變化」　結束曖昧→情人的6個方法

▲曖昧很美好，但陷入長期曖昧容易讓感情變質。（圖／翻攝自tvN Drama FB）

編輯 / Lily

「朋友以上，戀人未滿」的經驗，很美好卻又很掙扎，有時候曖昧久了就會感到不安，希望有一方能先突破僵局表白，不願意彼此關係停在這裡，以下6個方法或許對你們的戀愛有所幫助。

不經意的向他表達好感

因為兩人都有一些好感，才會發展到曖昧地步，如果還是不確定對方心意，當聊到喜歡對象是不妨暗示

偏好的類型就是他，給他一點暗示，觀察他會有什麼反應。

把他介紹給自己朋友

兩人關係已經好一陣子，但卻無法跳脫現階段關係，試試把他帶去給好友們認識吧！讓他感受自己的重要性，或許他也在等待你先開口。

故意拉開距離

因為天天聯絡，兩人可能都習慣這樣的相處方式，也不會再想往下一步發展。試試拉開彼此關係，有時候得要有點欲擒故縱，或是不要那麼快回訊息，讓他覺得有可能會失去你。

讓他把你當異性看待

許多好友關係維持多年，平常就像同性一樣相處，或許個性很合拍，但是只要再進一步發展就不敢前進，這時候必須要讓對方把你當成異性看待。有時候改變一下髮型或穿著，聊天的時候可以故意提到其他異性，試探一下他的反應。

告訴對方你想要穩定下來

如果兩個人都不敢往前，曖昧的關係有可能會過期的，這時候可以試試在他面前嚷嚷著「好想交男朋友」、又或是「如果有女友好幸福」，暗示他自己想要穩定下來。

不要怕你們的關係有變化

如果擔心表白後，兩人或許連朋友都做不成，但是兩人關係一直卡著，無法發展成戀愛關係也是讓人好掙扎，試試勇敢去改變現狀，即便是關係有變化又何妨呢。

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