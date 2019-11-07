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LUNASOL霓光聖誕組重現仙氣人魚淚唇蜜　10色唇彩盤混搭疊色超好玩

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▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／品牌提供）

▲「大地色之王」LUNASOL今年聖誕和限定冬彩顛覆以往，推出華麗鮮豔色彩。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

擅長調配各種棕色調而大受歡迎、被稱為「大地色之王」的日系彩妝品牌LUNASOL，這次顛覆以往總是以米色、棕色、褐色為主的大地色系，換上鮮艷華麗色彩打造今年的聖誕限定組和同步推出的冬季限量彩妝系列。不僅帶著紫色霓光的聖誕限定美到好有仙氣，還有首次推出眼彩mix頰彩的多用彩盤、猶如「唇彩界的健達出奇蛋」變化超多的10色唇彩盤都不能錯過！

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL 2019摯愛假日派對組，NT$2,900。（圖／記者張毓容攝）

在台灣販售已邁入第18年的LUNASOL聖誕限定派對組，每年都會搭配不同主題的特製化妝包，而今年則是「霓光」為主題，從四色眼彩、唇彩到化妝包都披上仙氣十足的紫色霓光，加上同樣有著光感變化的唇頰霜，可畫出優雅妝容，也能打造帶點夢幻仙氣的魅力妝感。

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／記者張毓容攝）

▲Model眼妝、唇妝皆使用聖誕限定組，唇部先以紅酒色唇頰霜打底再疊上霓光唇蜜。（圖／記者張毓容攝）

2019派對組內含季節限定雙色霓光與深邃底色組合而成的4色眼彩盤；帶紅感的清透紫光底色加上混合藍色&綠色偏光亮粉的霓光唇彩，有如先前超夯的人魚淚光感；光滑服貼的微醺紅酒色唇頰霜，薄擦明亮清透，也可疊擦加深血色感，最後加上閃耀著霓光的紫色化妝包。

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL 柔薰焰色眼頰彩盤，NT$2,250。（圖／品牌提供）

今年的限量冬彩很不一樣，LUNASOL用華麗色彩取代大地色系，巧妙融入擅長的光影變化中，更首度將向來都是單獨成盒裝的頰彩和眼彩拼在一起，推出一盒就能打造多種妝容的「柔薰焰色眼頰彩盤」。

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／記者張毓容攝）

▲Model使用#EX01的桃粉色頰彩，為妝容增添甜美感。（圖／品牌提供）

綜合了質感各異的同色調漸層眼彩&頰彩，就算是新手也不會有配色困難，自由混搭、調色都不會顯髒，共有2種色選。#EX01是粉色、桃色、紫色3色眼彩搭配桃粉色頰彩的明亮色系；#EX02則是奶茶色、橘色、紅棕色眼影搭配膚金色頰彩的溫暖色感。

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▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／記者張毓容攝）

▲LUNASOL 晶巧霓色唇彩盤，NT$3,100。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

這次除了首次推出的眼頰彩盤外，LUNASOL更打造了多達10色、可任意混搭疊擦的唇彩盤「晶巧霓色唇彩盤」。擁有6種飽和色彩和4種閃耀光芒的變化色，不僅可多色混搭打造個人唇色，還可將變化色疊上飽和色，變化更多不同層次的色彩，單色、混色或疊擦全都隨你玩，簡直像是唇彩界的健達出奇蛋，一盤滿足所有願望啊！

▲LUNASOL聖誕組重現仙氣人魚淚。（圖／品牌提供）

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩（寶石光），NT$1,250。（圖／品牌提供）

這次還有超閃亮的寶石光單色眼彩，添加具有高透明感與高輝度的彩色光粒，一抹就能展現高度光感。可以薄擦推開打造清透光采，也可堆疊出如寶石般顯色的耀眼光澤，可單獨使用，也可與其他眼影堆疊使用。

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關鍵字：

聖誕限定, 聖誕節, 聖誕彩妝, 限定彩妝, LUNASOL, 日系, 眼頰彩盤, 唇彩盤, 人魚淚
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