喜歡又不敢表白？用4個專家認證的動作暗示他　吸引男生主動靠近

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

面對感情時，有些女生比較害羞，就算很喜歡對方，但卻不好意思開口表白，也不知道該怎麼表現自己的「好感」讓男生知道，但這樣可能會讓男生以為妳對他沒興趣，而猶豫要不要追求妳或是放棄。

新布藍茲維大學的心理學家Lucia O’Sullivan表示，比起美麗性感的女人，男人真正會展開追求的大多是讓他們「比較有把握」的女性，因此，適時的釋出「好感」讓男生感覺「好像有機會」就是關鍵。Lucia O’Sullivan建議可善用肢體語言，也就「姿態」來展現妳的好感，吸引對方靠近，「男性不會知道他們實際是被吸引，而會以為是他們主動接近一個有魅力的女人。」除了靠眼神接觸和保持微笑外，妳也可以試試用以下這4個動作來暗示自己的心意。

1.傾斜頭部



嬰兒總是把頭傾向某一側，因為這個姿勢會讓嬰兒更放鬆；而若是熱戀中的情侶，他們也常會有頭偏向一邊，微笑著凝視對方的姿態。

行為學家指出，頭部傾斜這個動作會暴露出頸部，使人看起來脆弱無防備，而展現脆弱面一方面是表現出信任對方的態度，一方面也是迷人的，就像很多男生對女生害羞、哭泣時的樣子無法抗拒。而習慣歪頭的人也被認為他們展現出對事物有更多興趣、專注，並更有愛心和親和力。

2.默默靠近他



當女性對一個男人無感時，往往會與對方保持著距離，但如果你願意多靠近他，就是在建立更親近的關係，而這是一個很微妙的舉動，對方也一定會感受到，並有所回應。Lucia O’Sullivan指出「每一個小小的前進都很重要，無論是讓你們的手臂或腿部意外接觸、面對面時身體向前傾，還是你主動坐到他旁邊，都可以讓他意識到你對他是感興趣的，有進一步的意願。」

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3.利用頭髮吸引注意力



女生的頭髮是僅是於臉部，最吸引男人目光的地方，Lucia O’Sullivan說：「多注意你的頭髮保養，當你們有機會近距離接觸時，在男生面前把玩一撮頭髮、撥頭髮時無意露出頸部，或是頭髮塞到耳後露出側面線條，都是很高端的調情動作。」

4.自我觸摸



如果是比較害羞，不敢製造觸碰對方機會的女生，Lucia O’Sullivan建議了一個更簡單的方法：自我觸摸。男人的眼神往往會隨著女性的手腕、手指動作移動，所以可透過貌似不經意觸摸自己上臂、鎖骨、腿部或臉部這些展現女性氣息的部位，不必刻意穿得裸露也能營造性感魅力。

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