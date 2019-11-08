fb ig video ETtoday search mobile

喜歡又不敢表白？用4個專家認證的動作暗示他　吸引男生主動靠近

> >

▲不敢表白？4動作吸引男生主動靠近。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

面對感情時，有些女生比較害羞，就算很喜歡對方，但卻不好意思開口表白，也不知道該怎麼表現自己的「好感」讓男生知道，但這樣可能會讓男生以為妳對他沒興趣，而猶豫要不要追求妳或是放棄。

新布藍茲維大學的心理學家Lucia O’Sullivan表示，比起美麗性感的女人，男人真正會展開追求的大多是讓他們「比較有把握」的女性，因此，適時的釋出「好感」讓男生感覺「好像有機會」就是關鍵。Lucia O’Sullivan建議可善用肢體語言，也就「姿態」來展現妳的好感，吸引對方靠近，「男性不會知道他們實際是被吸引，而會以為是他們主動接近一個有魅力的女人。」除了靠眼神接觸和保持微笑外，妳也可以試試用以下這4個動作來暗示自己的心意。

▲不敢表白？4動作吸引男生主動靠近。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

1.傾斜頭部

嬰兒總是把頭傾向某一側，因為這個姿勢會讓嬰兒更放鬆；而若是熱戀中的情侶，他們也常會有頭偏向一邊，微笑著凝視對方的姿態。

行為學家指出，頭部傾斜這個動作會暴露出頸部，使人看起來脆弱無防備，而展現脆弱面一方面是表現出信任對方的態度，一方面也是迷人的，就像很多男生對女生害羞、哭泣時的樣子無法抗拒。而習慣歪頭的人也被認為他們展現出對事物有更多興趣、專注，並更有愛心和親和力。

▲不敢表白？4動作吸引男生主動靠近。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

2.默默靠近他

當女性對一個男人無感時，往往會與對方保持著距離，但如果你願意多靠近他，就是在建立更親近的關係，而這是一個很微妙的舉動，對方也一定會感受到，並有所回應。Lucia O’Sullivan指出「每一個小小的前進都很重要，無論是讓你們的手臂或腿部意外接觸、面對面時身體向前傾，還是你主動坐到他旁邊，都可以讓他意識到你對他是感興趣的，有進一步的意願。」

►原來閨蜜和男友感情好的小秘密都靠這個！

▲不敢表白？4動作吸引男生主動靠近。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

3.利用頭髮吸引注意力

女生的頭髮是僅是於臉部，最吸引男人目光的地方，Lucia O’Sullivan說：「多注意你的頭髮保養，當你們有機會近距離接觸時，在男生面前把玩一撮頭髮、撥頭髮時無意露出頸部，或是頭髮塞到耳後露出側面線條，都是很高端的調情動作。」

▲不敢表白？4動作吸引男生主動靠近。（圖／翻攝自unsplash、pexel）

4.自我觸摸

如果是比較害羞，不敢製造觸碰對方機會的女生，Lucia O’Sullivan建議了一個更簡單的方法：自我觸摸。男人的眼神往往會隨著女性的手腕、手指動作移動，所以可透過貌似不經意觸摸自己上臂、鎖骨、腿部或臉部這些展現女性氣息的部位，不必刻意穿得裸露也能營造性感魅力。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 暗戀, 好感, 喜歡, 表白, 暗示, 吸引, 主動
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

「萬年女二」李多熙火辣跑趴　魔鬼身材靠空中瑜伽練的

「萬年女二」李多熙火辣跑趴　魔鬼身材靠空中瑜伽練的

南韓情侶「IG另類放閃照」爆紅！胸咚、跳起來超有梗 泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中 雅詩蘭黛小棕瓶最齊全12種神用法！遮瑕不卡紋還能當唇膜用 IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕 安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封　罕見提及過往「幫助我並擁抱我」 IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦 LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面