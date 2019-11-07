安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封　罕見提及過往「幫助我並擁抱我」

▲安潔莉娜裘莉登上時尚雜誌Harper's Bazaar最新封面。（圖／翻攝自IG@harpersbazaarus、微博）

記者鮑璿安／台北報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日為了電影《黑魔女2》四處奔波宣傳，6日時尚雜誌Harper's Bazaar突然釋出了裘莉全裸上陣拍攝的封面照，僅僅運用透明薄紗擺出動人姿勢，發文不到一日就有超過7萬人按讚。

▲裘莉全裸上陣僅用薄紗訴說肢體語言。（圖／翻攝自IG@harpersbazaarus、微博）

安潔莉娜裘莉近日登上時尚雜誌Harper's Bazaar封面，以全裸的完美體態，僅僅披上透明薄紗，巧妙用雙手向上的姿勢遮蔽重點部位，然而精緻深邃的五官，仿佛在用眼神說故事一般，即便沒有華麗服飾加持，眉宇之間也充滿巨星魅力。另一系列照片，裘莉換上「高訂之王」Giambattista Valli的禮服，柔順多層次的剪裁下，藏著裘莉富有張力的姿勢，隨著漸層綠的禮服散發出身為演員的靈動。

▲安潔莉娜裘莉罕見提起感情經歷。（圖／翻攝自IG@harpersbazaarus、微博）

44的演員安潔莉娜裘莉近年來投身於社會公益，每每登上新聞版面總是帶給粉絲正能量，即便日前與男星布萊德彼特（Brad Pitt）離婚，也鮮少看到安潔莉娜裘莉公開談論此事。然而此次拍攝中，裘莉罕見揭露了在感情上的傷痛，「我的孩子們知道最真實的我，幫助我並且擁抱我。其實他們也跟我一樣經歷了很多，我們身為父母，總是鼓勵孩子們擁抱自身的一切，另一方面，其實他們也同樣希望父母能擁抱自己。」

▲安潔莉娜裘莉不忘為女性權益喊話。（圖／翻攝自IG@harpersbazaarus、微博）

提及前夫布萊德彼特，裘莉表示，「其實我非常希望孩子能到海外居住，在世界各地都有朋友，但他希望孩子住在洛杉磯，導致孩子18歲前計劃無法成行。」最後裘莉不忘對女性權益喊話，「我最近在看一本書叫做《No Visible Bruises》，書中寫到2000年至2006年，死於家庭謀殺案的美國婦女，比死於戰場上的美國士兵還多，這世界上仍有很多國家對於家庭暴力是合法的，我們擁有自由，就必須為了沒有自由的人而戰。」

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