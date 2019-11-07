林依晨苦惱林志玲的結婚禮物　束20腰撇懷孕

▲寶格麗電影藝術古董珠寶展今於台北101專賣店登場。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）台北101全新PETER MARINO形象概念店落成，即日起至21日於店上舉辦Cinecitta and Beyond電影藝術古董珠寶展，林依晨今擔任嘉賓，再度發揮「零負評女神」氣場，透露剛度過37歲生日許下「少點戰爭、少點汙染」，全是關心社會的願望，是否留給自己升格當媽的願望？她笑著說：「你沒看我今天都束成20腰左右了。」

▲林依晨今佩戴1992年Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊與耳環亮相。（圖／記者張一中攝）

問及是否想像林志玲生龍鳳胎，林依晨表示小孩只要健康就好，她已收到林志玲與AKIRA台南婚禮的喜帖，但因有行程無法前往，會思考送什麼禮物祝福他們，被問到喜宴地點，她口風很緊表示不方便透露。

▲林依晨笑稱今束成20腰，間接否認懷孕。（圖／記者張一中攝）

今林依晨佩戴的古董珠寶為寶格麗1992年Heritage典藏系列黃K金彩寶項鍊與耳環，全場27件古董中，她最欣賞女星伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）與李察波頓共同送給電影《埃及豔后》導演Joseph L. Mankiewicz的1962年製MONETE古幣菸盒，作為結婚賀禮；而伊莉莎白泰勒於1975年收藏的拜占庭古幣與鑽石長鍊，也在展出之列。

▲伊莉莎白泰勒於1975年與當時的丈夫美國參議員John Warner合影時，戴拜占庭古幣與鑽石長鍊。

▲1962年製的MONETE古幣菸盒，為伊莉莎白泰勒和理察波頓訂作送給埃及豔后導演Joseph L. Mankiewicz的結婚賀禮。

同樣名列傳奇女星的奧黛麗赫本（Audrey Hepburn），也是寶格麗的擁護者，她曾收藏的珍珠鑽石耳環首度在台亮相，另有義大利女星珍娜勞洛布麗吉達（Gina Lollobigida）、美國影星Faith Domergue曾珍藏的鑽石項鍊、紅寶石項鍊，以及瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1958年贏得義大利電影金像獎最佳外語片女主角的獎牌，品牌與電影女星們的緊密連結，可見一斑。



▲奧黛麗赫本曾珍藏寶格麗1957年創作的珍珠鑽石耳環，現為私人收藏。（圖／品牌提供，以下同）

▲1955年創作的鉑金鑲鑽項鍊，曾為義大利女星珍娜勞洛布麗吉達收藏品。

▲美國影星Faith Domergue曾擁有的鑽石與紅寶石項鍊，創作於西元1955年。

▲1970年創作的祖母綠與紅寶石黃K金長鍊，集寶格麗品牌特色於一身。