fb ig video ETtoday search mobile

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

> >

▲SOGO周年慶首日 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO周年慶首日人潮洶湧。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

11月百貨周年慶重頭戲SOGO台北店，今（11／7）周年慶首日，開門前吸引數千名民眾排隊，首個排隊民眾陳先生，上午3點就從新莊出發，3點半到店排隊，只為豪花10萬元買HITACHI家電，可獲贈價值2.3萬元的Dyson空氣清淨機贈品，首位排化妝品民眾6點半到店，為搶雅詩蘭黛特潤修護組合。

今開店前忠孝館前人聲鼎沸，復興館前也有超過200位民眾聚集準備進場，11點開店當下人潮不斷湧入，過了20分後進店人潮仍然不斷，才開店不到5分鐘1樓就大爆滿，許多限量組就已經賣完。SOGO預估台北店首日業績可達11億元。

SOGO忠孝館今年打出獨家優惠組比去年多1倍，並祭出10款「比免稅便宜」的特惠組，單櫃消費滿6,000元可換600元抵用券，以及100元滿額抵用券與100元的餐飲券；SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客，國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券；寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃，消費滿3萬元送1,200元抵用券；LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲SOGO周年慶首日 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO周年慶首日開店前店外聚集滿滿排隊人潮 。

關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 排隊, 頭香
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

李興文兒深夜大鬧家具賣場遭痛罵　苦主IKEA不排除提告

李興文兒深夜大鬧家具賣場遭痛罵　苦主IKEA不排除提告

12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了 男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點 安潔莉娜裘莉抱巨大犀牛娃娃逛街　衝突感畫面吸網友愛心：反差萌太可愛！ LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由 今年冬天必衝！東京汐留Caretta冬季點燈　整片《阿拉丁》燈海美得讓人沉醉 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 兒子表情超淡定！韓星李美度的「崩潰媽媽發洩日常」笑翻網友：當媽壓力真大！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面