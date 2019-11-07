SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

▲SOGO周年慶首日人潮洶湧。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

11月百貨周年慶重頭戲SOGO台北店，今（11／7）周年慶首日，開門前吸引數千名民眾排隊，首個排隊民眾陳先生，上午3點就從新莊出發，3點半到店排隊，只為豪花10萬元買HITACHI家電，可獲贈價值2.3萬元的Dyson空氣清淨機贈品，首位排化妝品民眾6點半到店，為搶雅詩蘭黛特潤修護組合。

今開店前忠孝館前人聲鼎沸，復興館前也有超過200位民眾聚集準備進場，11點開店當下人潮不斷湧入，過了20分後進店人潮仍然不斷，才開店不到5分鐘1樓就大爆滿，許多限量組就已經賣完。SOGO預估台北店首日業績可達11億元。

SOGO忠孝館今年打出獨家優惠組比去年多1倍，並祭出10款「比免稅便宜」的特惠組，單櫃消費滿6,000元可換600元抵用券，以及100元滿額抵用券與100元的餐飲券；SOGO復興館則針對旗下名品強項做優惠吸客，國際精品包括BURBERRY、巴黎世家、COACH等消費滿2萬元送2,000元抵用券；寶格麗、卡地亞、香奈兒與愛馬仕等單日單櫃，消費滿3萬元送1,200元抵用券；LV單日單櫃消費滿3萬元送1,000元抵用券。

▲SOGO周年慶首日開店前店外聚集滿滿排隊人潮 。