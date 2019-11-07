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Dior經典老花延燒到氣墊粉餅　買不起馬鞍包沒關係，超精美粉盒絕對必收

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@miho_ishii、IG@anyadominic、微博@Janicekidd

說到Dior就會想起他們經典的老花圖案，不管是招牌馬鞍包、手提包、服飾…，印了滿版Logo圖騰的老花款式，一定是大家最想入手的花色。而這次老花圖案延伸到化妝品上了，Dior將要推出老花外殼的氣墊粉餅！滿滿花紋加上刺繡的品牌名稱，做工精緻細膩～買不起包包沒關係，這款氣墊粉餅絕對不能錯過。

▲dior老花氣墊粉餅。（圖／翻攝自IG@miho_ishii）

Dior老花圖案設計在他們的各種包款上都可以看到，像明星、時尚潮人們必備的馬鞍包或大型手提購物袋，在結合了復古老花設計後大受歡迎，重新成為時尚潮流，看似老派的滿版印花才是經典不敗款。

氣墊粉餅也跟上潮流推出老花設計，先不管粉餅功能如何，精美的外殼就已經超吸引人！如同包包一樣以帆布為底，印上滿滿深藍色的logo圖騰，中間還繡上品牌名字，仔細看可以觀察到刺繡紋路，做工非常精細，乍看會把粉餅盒誤認成迷你小包～

▲dior老花氣墊粉餅。（圖／翻攝自IG@miho_ishii）

▲dior老花氣墊粉餅。（圖／翻攝自IG@miho_ishii）

至於粉餅本身，是Dior超完美柔霧光氣墊粉餅。輕盈的粉底具保濕效果，還可以超長效持妝，一開始是霧面妝感，結合肌膚出油後，會轉變成光澤奶油肌，所以功能方面也不需要擔心。這款老花包裝的氣墊粉餅預計2020年1月17日在日本上市，希望之後台灣也能賣～

▲dior老花氣墊粉餅。（圖／翻攝自IG@miho_ishii）

▲dior老花氣墊粉餅。（圖／翻攝自IG@miho_ishii）

不只Dior在粉餅包裝上別出心裁，之前雪花秀也推出過外殼超精緻的氣墊粉餅，用七寶搪瓷工藝做的包裝，顏色是香檳金搭配橘紅牡丹花，看起來奢華貴氣。這款粉底主打抗老逆齡，用具抗氧化效果的赤松精萃和梅花凝萃，修護老化肌膚，達到煥顏效果。

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▲雪花秀氣墊粉餅。（圖／翻攝自雪花秀）

▲雪花秀 臻顏逆齡氣墊粉霜─2019限量版，15g x 2，NT$2,580。（圖／翻攝自雪花秀官網）

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關鍵字：

dior, 氣墊粉餅, 粉餅, 老花, 經典, 馬鞍包
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