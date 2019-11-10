Kikilala飾品少女心噴發！夢幻獨角獸變項錬、玫瑰金耳環必搶

▲故事銀飾聯手超萌Little Twin Stars（雙星仙子）Kiki & Lala來搶錢。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

來自外星的Little Twin Stars（雙星仙子）Kiki & Lala討喜造型成為不少粉絲的最愛，這回與STORY故事銀飾攜手推出討論度極高的「Kiki & Lala經典系列」，注入夢幻玫瑰金材質更完美還原動畫，雙星仙子迷快點手刀衝一波！

▲（依序）雙色星月純銀項鍊NT$2,380；環扣純銀項鍊NT$2,980。（圖／品牌提供）

STORY故事銀飾每每與三麗鷗合作都令粉絲相當期待，這回的主角便是高人氣的雙星仙子Kiki & Lala，包括項錬、耳飾、戒指在內以細緻精煉的線條，將Kiki & Lala的頭臉特寫做完整的呈現，同時注入雙星仙子的招牌動作，姐弟二人可愛的依偎在一輪星月上，或是共同騎在獨角獸上追逐，搭配項錬的垂墜感設計，獨特的鏤空造型增添靈動感，讓你在佩戴之餘閃閃發亮。

▲（依序）星光純銀耳環NT$2,080；雙色星月純銀耳環NT$1,980；微光純銀戒指NT$2,380；經典串珠手鍊NT$2,980 。（圖／品牌提供）

耳飾以及戒指方面則兼顧日常實戴性，以Kiki & Lala肖像設計，不顯浮誇，耳環以可愛的不對稱設計，一耳是姐姐、另一耳是弟弟，唯有仔細看才能觀察到雙星仙子的俏皮臉蛋，無論是玫瑰金或是低調銀都能洋溢少女氣質，簡直直冒粉紅泡泡。另外，不用擔心飾品找不到回家的路，品牌也連帶推出專屬贈品雙星仙子珠寶盒，櫻花淡粉的外觀印製了Kiki & Lala相互依偎的可愛模樣，打開來便是整齊的隔層，每次佩戴使用都能有愉悅的感受，商品將在11月11日開賣，粉絲們別錯過了。

▲雙星仙子珠寶盒讓飾品找到屬於自己的家。（圖／品牌提供）

與此同時，趁著《冰雪奇緣2》將在11月底上映，丹麥輕珠寶PANDORA也推出了聯名系列，將艾莎的堅毅、安娜的勇敢，亦或是雪寶的俏皮童趣，全都呈現在飾品上。

▲丹麥輕珠寶PANDORA冰雪奇緣系列夢幻指數破表。（圖／品牌提供）

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