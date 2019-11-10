fb ig video ETtoday search mobile

Kikilala飾品少女心噴發！夢幻獨角獸變項錬、玫瑰金耳環必搶

> >

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾聯手超萌Little Twin Stars（雙星仙子）Kiki & Lala來搶錢。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

來自外星的Little Twin Stars（雙星仙子）Kiki & Lala討喜造型成為不少粉絲的最愛，這回與STORY故事銀飾攜手推出討論度極高的「Kiki & Lala經典系列」，注入夢幻玫瑰金材質更完美還原動畫，雙星仙子迷快點手刀衝一波！

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲（依序）雙色星月純銀項鍊NT$2,380；環扣純銀項鍊NT$2,980。（圖／品牌提供）

STORY故事銀飾每每與三麗鷗合作都令粉絲相當期待，這回的主角便是高人氣的雙星仙子Kiki & Lala，包括項錬、耳飾、戒指在內以細緻精煉的線條，將Kiki & Lala的頭臉特寫做完整的呈現，同時注入雙星仙子的招牌動作，姐弟二人可愛的依偎在一輪星月上，或是共同騎在獨角獸上追逐，搭配項錬的垂墜感設計，獨特的鏤空造型增添靈動感，讓你在佩戴之餘閃閃發亮。

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲（依序）星光純銀耳環NT$2,080；雙色星月純銀耳環NT$1,980；微光純銀戒指NT$2,380；經典串珠手鍊NT$2,980 。（圖／品牌提供）

耳飾以及戒指方面則兼顧日常實戴性，以Kiki & Lala肖像設計，不顯浮誇，耳環以可愛的不對稱設計，一耳是姐姐、另一耳是弟弟，唯有仔細看才能觀察到雙星仙子的俏皮臉蛋，無論是玫瑰金或是低調銀都能洋溢少女氣質，簡直直冒粉紅泡泡。另外，不用擔心飾品找不到回家的路，品牌也連帶推出專屬贈品雙星仙子珠寶盒，櫻花淡粉的外觀印製了Kiki & Lala相互依偎的可愛模樣，打開來便是整齊的隔層，每次佩戴使用都能有愉悅的感受，商品將在11月11日開賣，粉絲們別錯過了。

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲故事銀飾 。（圖／品牌提供）

▲雙星仙子珠寶盒讓飾品找到屬於自己的家。（圖／品牌提供）

與此同時，趁著《冰雪奇緣2》將在11月底上映，丹麥輕珠寶PANDORA也推出了聯名系列，將艾莎的堅毅、安娜的勇敢，亦或是雪寶的俏皮童趣，全都呈現在飾品上。

▲Pandora 與全新迪士尼《冰雪奇緣2》 。（圖／品牌提供）

▲丹麥輕珠寶PANDORA冰雪奇緣系列夢幻指數破表。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

故事銀飾, STORY, Little Twin Stars, 雙星仙子, kiki & lala, 三麗鷗, 飾品
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽

北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽

秋冬是靴子的季節！學日妞穿上時髦度激增　長褲、裙裝都能搭

秋冬是靴子的季節！學日妞穿上時髦度激增　長褲、裙裝都能搭

泫雅、Jennie示範最夯霧感髮色「蜂蜜茶灰」　染上顯白搭配羊毛捲更可愛 GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 120萬元勞力士當VIP邀請函　JAY-Z展現何謂有錢就是任性 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器 Kikilala飾品少女心噴發！夢幻獨角獸變項錬、玫瑰金耳環必搶 戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相　暫時不想談感情其實是人不對 SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面