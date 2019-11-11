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美妝版推爆快跟著買！innisfree熱賣Top 5　綠茶籽精華、控油蜜粉上榜

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▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲網友討論無限回購的單品，跟著買就不怕踩雷。（圖／翻攝IG/innisfreeofficial、innisfree.instalog）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓系品牌innisfree在美妝版討論熱度不減，其中綠茶籽精華幾乎是人手一瓶，蜜粉、抗痘產品也都有好口碑，不輸專櫃品牌的品質，CP值超高。以下是最新熱賣TOP5，想要不踩雷一定要參考。

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▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

綠茶籽精華，80ml，920元，特價668元。點我購買。

綠茶籽保濕精華集結所有綠茶系列精髓於一身，輕盈質地可於化妝水前使用，幫助後續保養品吸收，無論是做為前導精華或是保濕精華，都能立即補水且不會帶給肌膚多於負擔，熱銷到好像不買跟不上時代。

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▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

無油無慮礦物控油蜜粉， 5g，300元，特價228元。點我購買。

網路上聲量高，含礦物質控油成分，打造柔軟霧面肌膚，不再油光滿面。除了當作蜜粉，更能當作急救乾洗髮使用，讓出油的條碼瀏海瞬間變清爽。

▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

香榧鬥荳調理修護霜，40ml，770元

含有調理肌膚、舒緩痘痘的香榧油，強化肌膚保護屏障的維他命B5衍生物，清爽的乳霜質地，一抹就能被肌膚吸收，即使早晨妝前使用也不影響後續彩妝。

▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

超級火山泥毛孔潔淨面膜，100 ml，510元。

一次解決各種毛孔問題的全方位調理面膜，除了收斂更能提亮膚色，強效的深層清潔效果能徹底去除堆積在毛孔裡的微塵，奶油狀質地柔順好塗抹，肌膚變得乾淨清爽。

▲▼美妝版推爆！innisfree熱賣TOP5 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

濟州寒蘭複合滋養霜 50ml，1,030元

含有濟洲寒蘭強勁生命力，解決肌膚的乾燥、皺紋、缺乏彈力、膚色不均、毛孔五大問題的滋養霜。一抹就能快速被肌膚吸收，添加精華的乳霜質地，任何膚質都適用。

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