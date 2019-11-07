IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕

▲IKEA新店店今年才開幕，明後年都有新店計畫。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

之前傳出內湖大潤發內湖1店有意轉型，由全球知名家具業者IKEA接手，今（11／7）IKEA向《ETtoda新聞雲》證實，確實將與大潤發合作，在內湖開設複合店，正式進駐當地，也是IKEA在台北市內開設的第二店，大潤發內湖1店預計2020年開始進行改裝，預計2022年正式開幕。

在內湖舊宗路一帶量販賣場、居家業種林立，COSTCO、家樂福、大潤發、HOLA都有進駐，形成大型商圈，週末也吸引許多人潮，大潤發在該地區擁有一館與二館，兩館內容無法區隔，產生排擠效應，今年底陸續傳出收攤或轉型傳聞，並有IKEA進駐消息傳出。

IKEA今年在台邁入25周年，其展店計畫一直維持「保守投資」，目前在台有6間店舖，最新開幕的門市是在2019年5月於新店小碧潭捷運站的新店店，預計在桃園青埔即將登場的旗艦店，將在2021年營運，本次證實將與大潤發合作進駐新賣場，預計將跟敦化店的「複合店」方式相同，進駐賣場部分空間開設門市。

內湖舊宗路商圈停車場空間充足，目前假日也已經培養逛街人潮，IKEA進駐後不但對於商圈效益再加成，商圈本身也相當適合IKEA類的家具商進駐，至於內湖1店的IKEA門市是否會成為台北是最大店，IKEA則未直接回應，但敦化館是IKEA在台最小的分店，預計內湖店成為北市最大店的機率很高。

IKEA表示，確實將與大潤發合作進駐內湖1館，但目前有關營運的數字還在規劃中，詳細的情況還沒確認，目前台北市內的敦化店為3200坪，內湖店的門市與敦化館概念相同，都是進駐商場而非獨棟，是否會大過敦化館還未定。