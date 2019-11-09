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MulberryＸAcne Studios玩聯名　大人感粉紅蝴蝶結包必收

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▲英國品牌Mulberry攜手瑞典時尚品牌Acne Studios打造限量聯名系列，本月正式開賣。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

英國時尚品牌Mulberry以典雅的英式風格走天下，優雅的英式學院風格自然也是其中一環，但本月開賣的與瑞典時尚品牌Acne Studios的聯名系列，則讓這股學院風情變得少女一些，其中大人味粉色打結蝴蝶結包，完美平衡少女感與大人感，讓看了秒融化。

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲Bayswater，售價（小）NT$33,300元、（大）NT$47,300元。（圖／品牌提供）

為了這個聯名系列，Mulberry招牌的大樹圖騰Logo還掛上Acne Studios的樹葉，透過在系列LOGO上融入雙方品牌元素，象徵此次的友好合作。Acne Studios創意總監Jonny Johansson表示：「我認為該系列具有純粹的瑞典風和英國風，以有趣的方式展現了外觀上的細小變化。」

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲Mulberry經典的大樹LOGO，在樹葉上融入Acne Studios的字樣。（圖／品牌提供）

確實，引人注目的「蝴蝶結包」就源於Acne Studios經典的Musubi包款，該款最標誌性的設計就是摺紙結，透過聯名運用在Bayswater包款上，讓中規中矩的方型手袋，有了更活潑俏皮的面貌，整體風格更年輕。該款除了少女感的粉紅玫瑰色外，還有橡木色與黑色版本，怕太俏皮可以選擇沈穩一點的深色系。

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲怕粉紅色太少女心，也可以選擇沈穩一點的深色系。（圖／品牌提供）

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Mulberry經典的學院風包款Scotchgrain也有了變化，搭配超大金屬配件與皮革釦環，讓這款郵差包有了更具個性的模樣，並運用顏色的變化，再度給予女孩們一波心臟爆擊！玫瑰粉紅色的Scotchgrain郵差包，超有少女感，頗有讓人看了直接刷下去的魅力。

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲▼MulberryＸAcne Studios玩聯名。（圖／Mulberry提供）

▲經典的郵差包加入放大版的五金，更有個性了。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Mulberry, Acne Studios, 聯名, 限量, 手袋
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