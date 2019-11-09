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4星座「暗戀王」不敢告白　金牛超悲催只能看妹子被追走

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▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

編輯／Rose　圖／翻攝自網劇暗戀橘生淮南微博

談戀愛的第一階段，總是「暗戀」。暗戀，是戀愛中最美好也最痛苦的階段，無限放大慢慢萌芽的喜歡，但要跨入下一個階段，幾乎都要經過「告白」，不過告白非常需要勇氣，對有些人來說就不是那麼容易了。以下4個星座，很難成功跨越心中那道坎，對喜歡的人訴說情感。

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

第四名：金牛座

謹慎的金牛座，要告白之前有許多的「準備工作」，準備好存款、減肥把自己變成更帥的人，但其實這一切的準備，都源於金牛在感情方面的沒自信，他非常害怕自己被拒絕。不過，萬事俱備後，通常喜歡的妹子早就被追走啦！

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

第三名：天蠍座

「高冷派」的天蠍座，無法明確表達「喜歡」的情感，就算時刻在關注對方，但表面上仍會裝作漠不關心的模樣，很難讓人察覺。由於天蠍內心是高傲的王者派性格，自尊心高也讓他難以主動踏出一步搶先高白，憋到最後的下場也是很難成功把心上人追到手啊。 

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

第二名：巨蟹座

巨蟹雖然是溫柔情人的代表，但其實是非常害羞的星座人種，要主動靠近喜歡的人，都需要朋友在旁邊瘋狂鼓勵，推波助瀾，更何況是告白呢？就算朋友成功製造空間與機會，但當巨蟹面對喜歡的人時，腦子會瞬間短路，無法理性思考、好好表達。巨蟹不擅於告白表達自己內心情感，卻會在背後默默關懷對方，常常不小心成了「最佳備胎」。

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

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第一名：摩羯座

摩羯座變態的細心個性，讓他談個戀愛都要事前將對方身家底細查個清楚，不到百分之百滿意，絕不採取進攻策略。實際上，摩羯座在感情上有點小自卑，加上本身不是活潑個性，也不太會跟人聊天或是說話，更別提鼓起勇氣告白。這種根深蒂固的劣勢，讓摩羯天生離「對的人」有點遠。

▲▼ 。（圖／翻攝網劇暗戀橘生淮南微博）

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關鍵字：

星座, 兩性, 暗戀, 告白, 感情, 12星座, 愛情
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