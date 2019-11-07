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【廣編】日本職人態度鍛鍊腕錶芯力量　CITIZEN PROMASTER登場

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▲▼日本職人態度鍛鍊腕錶芯力量　CITIZEN PROMASTER登場。（圖／業者提供）

▲林威助教練(左)、周思齊選手(右)一起錶現光動能GPS衛星對時旗艦腕錶F990。

圖、文／CITIZEN提供

日本百年專業錶廠CITIZEN旗下的戶外運動系列PROMASTER，自1989年登場以來一直以卓越的機能性展示於眾人面前，今年適逢30週年，CITIZEN將以PROAMSTER為主帥，30週年限定款以強悍的機芯結合經典的設計推出”Marine海”、 “Land 陸”、”Sky 空” 三大主軸的錶款連袂在台登場。

CITIZEN邀請品牌之友中信兄弟象球隊的二軍總教練林威助，以及亞洲選球王「周董」周思齊出席CITIZEN戶外運動系列PROMASTER 30週年新品發表記者會。其中林威助曾為日本阪神虎隊效力，旅日期間，林威助不僅習得球技，更是習得日本對於自身專業的尊敬，秉持日本職人精神，即使在引退後仍持續貢獻經驗予新生代球員。周思齊對於學長林威助身上濃厚的日本精神敬佩不已，勉勵時時提升自己，朝向下一個目標邁進。

CITIZEN品牌精神Better Starts Now與兩位不斷突破挑戰的生活理念不謀而合，透過活動藉由兩位堅毅不拔的人生哲學展現與CITIZEN一起時時刻刻突破人生的精神。

關鍵字：

CITIZEN, 名錶
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