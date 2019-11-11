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12星座最讓旁人傻眼的誇張行徑　金牛花錢速度你跟不上、天蠍突然就失蹤

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每個星座都有突然神經斷了線，出現令旁人傻眼的行徑，別以為是哪個星座最誇張，因為每個星座都會有這樣的時候，換個角度想，這也是每個人有趣又可愛的點，學習用幽默感來看待時，就比較不會被踩到地雷。

妳可以參考自己的太陽或上升，另外也可以參考一下月亮，接著我們來看看妳到底哪個點，最令人傻眼呢？

牡羊座

突然暴雷，脫口而出

牡羊座屬於衝動派的，直腸子的性格很容易接收到什麼訊息，就不加思索的衝出去執行，但很有可能牡羊座根本還沒搞清出發生什麼狀況，而因此白忙一場，但最讓人傻眼的是，牡羊座會突然脫口而出真心話，雖然對牡羊來說是真心的，旁人卻對牡羊突如其來的言語，措手不及無法招架。

牡羊的個性是無法遮掩的，也沒辦法有太多心機，因此與牡羊交朋友時，妳無需猜測她的心思為何，因為大部分的想法都寫在臉上了，當然牡羊也會有拐彎抹角，想要隱藏的時候，但那是因為自己還未搞清楚自己的心思，或是在與人的關係之間出了問題，而自己在心中鬧情緒。

金牛座

花錢的速度令人傻眼

金牛座雖然有務實的特質，但也非常重視物質，有時她會跟身邊的朋友說：我最近不能再花錢了！但卻在隔天突然買了很貴的東西出現，似乎昨天說的話完全不存在，但要金牛不花錢，也會很難受，學會如何聰明消費，有時就變成金牛重要的習題。

而金牛除了花錢有時令人大傻眼之外，她們的脾氣也很拗的讓人傻眼，有時明知對方式有道理，也說的是對的，但卻因為情緒上與自己過不去，而覺得下不了台階，而因此變得很任性，而講出一些話語，硬要把自己說成是對的，有時金牛別太小題大作，才能看清楚問題點喔。

雙子座

不知明的原因發脾氣

我們永遠不知道雙子座的地雷到底是什麼？她們說變就變，沒有一套標準！脾氣說來就來，常令人傻眼，因此許多和雙子共事過的人，都無法真正了解雙子，或許連雙子自己，對這個部分也很難理解。

事實上雙子搞不定自己時，情緒很容易表露出來，但卻容易用看身邊人哪裡不順眼的方式來發脾氣，卻忘了給自己時間自省反思，很多人描述過雙子像個瘋子，但有不可否認雙子的機伶和聰明，只是要共事的久，雙子這個點確實需要調整。

巨蟹座

喜歡的事不斷重複做，並重複性過高

巨蟹座是重視如何建立安全感的星座，但也因為這樣當她設立了一個安全感的範圍，或是喜歡上一種美食，或是對什麼樣的事物感到安心或喜歡，她就會不斷重複去那間餐廳，重複的去到那個地方、或是重複某件事情，身邊的人可能都感到厭煩了，她依然樂此不疲。

雖然巨蟹座的重複性很高，但只要被她真心相待的人，她也會像媽媽一樣的愛護，並且不斷的關心，無怨無悔的付出，並把朋友也當作家人一樣對待，雖然有時心中失衡了，但因為愛，她依然會不斷繼續。

獅子座

言詞犀利，不留情面

獅子座很喜歡大家一起開心歡樂的聚在一起，但獅子是屬於自我主義稍重的個性，大家習慣把目光投射在獅子身上，獅子因此也享受著，但獅子有時卻忘了身邊人的感受，有時因為太熟悉，而話語過於銳利。

獅子座很有可能以為自己正在討論事情，或是聊聊天，但那樣的言辭犀利，卻以讓對方消化不良，還需要身邊的人提醒一下，獅子才發現自己過於直接，但獅子這樣的個性也代表著他重視誠實相待，對於說謊欺騙，是很不屑的，因此他的真性情，也讓身邊的人感到真心。

處女座

做太多付出太多聽不見旁人意見

處女座一旦喜歡上一個人，就會不斷的付出，希望因此而得到青睞，但有時遇到的對象不吃這一套，雖然處女座嘴巴上說，要把這個人忘了、不再連絡了，講的信誓旦旦，但過不了多久，身邊的人又會發現，這位處女座朋友，怎麼更對這個不可能進一步的對象，掏心掏肺。

或許處女座最需要收斂的是對別人過於勤奮，和因帶著高度期而受傷的狀態，因為妳的付出，或許並不是對方所要，無論是什麼關係的對象，妳都要從中調整相處的方式。

天秤座

沒原則到令人傻眼

天秤座在12星座中是出明的好脾氣，但天秤座真的脾氣好嗎？其實是的，他們不喜歡用發怒的方式來表達事情，因為自己的腦子更會一片混亂，天秤座喜歡與人之間和諧氣氛，但有對人太好，上一秒跟自己說要懂得拒絕，但下一秒朋友有事找天秤幫忙，天秤又會答應。

對自己太沒原則，有時也令自己傻眼的天秤，其實天秤座或許可以思考一下，自己是否對於親朋好友提出的事情，都是真心想去做的，如果不是，那麼自己是否可以給點考慮時間，而不是要以和為貴，而忽略自己內心的聲音，反而失衡了。

天蠍座

突然就失蹤讓人傻眼

較令人意外的是，天蠍會因不明原因就突然消失，大家完全找不到她，而過一段時間又出現，但卻沒有半點交待，對天蠍來說並沒有消失，她只是需要時間休息，類似冬眠的狀態，與自己沉思一下，尤其陷入茫然期的天蠍，更會有這樣的行徑出現。

而天蠍的控制慾雖然大家都知道，但是一旦發作，還是會令人傻眼，尤其對於感情更會如此，而天蠍其實管轄的範圍很廣，只是平常不會表露於外，對於伴侶她看似沒有要求，但骨子裡要求的可多了，而且很難逃過她敏銳的觀察力。

射手座

常忘了自己有另一伴

射手座喜歡隨性的生活，不愛被管束，不喜歡別人對自己有太多規矩，而且因為過於愛好自由，有伴侶的射手，常常一不小心就呈現了單身的狀態，例如跟身邊的異性朋友過於友好，或是生活環境看起來像是單身狀態，沒顧慮到對方需要的環境是什麼。

這或許也是為什麼射手座為什麼可以自處的原因，因為保有自己的空間，也讓他可以有個喘息，而有的射手令人傻眼的是，明明有伴侶，但在外面時怎麼看起來還是風情萬種，不斷散發魅力，好像不想安定，這可能是射手自己最難想得通的部分，因為別人的觀感，她難以理解，覺得只是在交朋友罷了。

魔羯座

像個木頭一樣很難變通

魔羯座習慣於用自己認為的模式 來運作一切，但這些模式不代表都是行得通的，而因此遇到需要變通時，就很難轉彎，很有可能別人覺得怎麼調整會比較好，但魔羯座很難想通為什麼要這樣？而因此會問別人許多為什麼，卻較少花心思去自己深入思考為什麼。

而魔羯有時在情感表達上也像個木頭，過於剛毅木訥，雖然有的人會覺得這樣的魔羯很認真，但遇到愛情上也是這樣時，魔羯時常被自己的不知變通和習慣同樣的模式不想變動而打敗。

水瓶座

衝突的美感令人傻眼

水瓶座擁有天生的創意與獨特魅力，但水瓶的品味搭配在自己身上，或是買禮物時，卻讓旁人傻眼，因為妳無法評斷水瓶的品味是好還是不好，只能用非常獨特來形容，因為她的創意就在此時完全發揮，有時需要跟水瓶相處一段時間，才能適應這樣的衝突美感。

例如到水瓶座家中突然看到一個很突兀、但沒有用處的家具或是物品，但水瓶卻非常得意，並使用的很自然，所有無法符合妳的邏輯和想像的，都有可能在水瓶周遭發生，但這也是水瓶的一個獨特，也因此水瓶很容易理解別人看不懂的，或是未來即將發生的，在這個部分，水瓶的雷達總是比別人還強。

雙魚座

幹練到令人傻眼

雙魚座平常都傻呼呼的，喜歡談戀愛，喜歡有崇拜偶像的感覺，有時我們會覺得，雙魚座的浪漫過了頭，但雙魚其實真正會讓人傻眼的，是非常精明幹練，因為她們的學習能力和吸收能力快速，而且喜歡在工作中得到一種成就感，加上雙魚對生活的要求非常務實，因此練就一身好功夫。

可別再把雙魚當做只會談戀愛的星座，她們對於生活，是非常用心與踏實的，而有的雙魚更有著長久遠的耐心與承諾，對家人和所愛的人犧牲付出，遠遠超過過我們想像。

文／柯夢波丹　圖／泰瑞莎塔羅、GETTY

【2019最後的水星逆行】本年最後水逆！水瓶、魔羯、射手、天蠍如何避開衰運？

【米薩小姐塔羅專欄】「總覺得他看我很不順眼...」職場中的那個他，會是我的小人嗎？

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 占卜, 運勢, 12星座
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