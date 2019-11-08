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男友超想要這款「三井壽清酒」　原來《灌藍高手》三井壽的背號由來是酒精濃度

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編輯／Emily　圖／翻攝自yamanaka-sake.jp、facebook@WaShinShuZou

日本經典漫畫《灌籃高手》是許多人的青春回憶，裡面的角色除了櫻木花道和流川楓，曾對教練大喊「我想打籃球！」的三井壽也很有人氣。而這個角色的誕生居然是源於一款九州清酒，因此便和這款「三井之壽」（みいの寿）合作，推出有三井球衣背號的酒瓶包裝，灌籃高手迷必須要收藏！

▲三井壽清酒。（圖／翻攝自yamanaka-sake.jp）

據《灌籃高手》漫畫作者井上雄彥透露，當年他喝到「三井之壽 純米吟醸+14 大辛口！」這款清酒時，被它的口感深深吸引，之後才創作了三井壽這個角色。這支酒的酒精濃度是14%，所以三井的背號也是14。它是以酒米之王「山田錦」加上小石原川的柔軟水質所釀造，純米吟釀口感簡潔滑順，喜歡清酒的話可別錯過。

▲三井壽清酒。（圖／翻攝自yamanaka-sake.jp）

這次酒廠「三井之壽」（みいの寿）與《灌籃高手》合作的酒瓶包裝是雙酒標設計，一面以三井壽的球衣為靈感來源，在湘北隊的紅色球衣上印了三井的背號14，另一面則印上品牌名稱。

▲三井壽清酒。（圖／翻攝自yamanaka-sake.jp）

▲三井壽清酒。（圖／翻攝自yamanaka-sake.jp）

這款酒的禮盒組在台灣由和心酒藏代理，一盒有兩支酒，限量500組，售價2,500元。11月5日在全家便利商店開賣後銷售一空，沒搶到只能希望日後會再進貨。

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▲三井壽清酒。（圖／翻攝自yamanaka-sake.jp）

酒類推出聯名包裝總是很吸引人，先前JOHNNIE WALKER（約翰走路）與HBO熱門影集權力遊戲推出限量聯名酒款。包裝有冰原狼、坦格利安龍兩種款式，從視覺上就能看出冰與火的效果。裡面分別是清新口感的威士忌與淡泥煤味醇液，單瓶售價990元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

灌籃高手, 三井壽, , 清酒
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