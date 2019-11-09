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女大生都在做的心機「美背法」　只要瘦對位置就能看起來超骨感

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▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

每個女生都想擁有完美的身材，可是有時候一忙，根本沒有心力和時間認真減肥，好好的鍛鍊身上的每個部位，這次就來幫妳揭秘女大生的健身心機法，只要「背薄」，就會看起來超骨感～至於其它部位，就等有時間再練吧（笑）～

女生千萬別忽略背部肌肉的重要性，改善駝背、腰部看起來更纖細，不再虎背熊腰，就要利用一些美背的訓練動作，快點學起來一起練

▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

背部有多組肌肉，是上半身的重要肌群，包括背闊肌、斜方肌、豎脊肌、菱形肌、肩胛提肌等，分為淺層、中層和深層的背部肌肉。

如想改善體態，最初開始練背的女生可以嘗試鍛練背闊肌和斜方肌，可以改善駝背問題，讓背部線條更好看。

美背動作一：趴地天使
這個動作適合作為美背動作的熱身。俯身趴在墊上，然後雙手向前方伸直並微微提起，上半身同樣離開地墊，把胸部撐起來

▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

肩胛骨用力夾將雙手屈曲並向身體方向收入，然後再次將雙手伸直並重覆動作。這個動作可以做12-20下為一組，做3-4組。

美背動作二： 原地游泳

首先俯身趴在瑜伽墊上，面向地下，雙手伸向前方。肚向下壓，上半身微微離地，腳同樣微微離地，然後雙手和雙腳上下擺動，維持20-30秒為一組，做3-4組。

美背動作三：彈力帶划船
坐在瑜伽墊上， 雙腿伸直，挺胸收腹。將彈力帶扣於腳板，然後雙手拉著彈力帶兩端。部肩胛骨收緊，然後用手將彈力拉向身體方向，去到盡頭停留2-3秒，然後還原。重覆動作10-12下為一組，做3-4組。

美背動作四：啞鈴俯身划船
雙手各拿著一個2-6磅重的啞鈴，如沒有啞鈴可用加滿水的水瓶代替。腿部張開與肩同寬，雙膝微屈。上半身向前傾45-60度，收緊腹部，然後雙手握啞鈴垂直向地下方向。

▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

吸一口氣，呼氣時收緊肩胛骨帶動雙手尾曲抽起，然後還原。做12-20下為一組，做2-3組。

美背動作五：彈力帶拉背
雙手伸直在身體前方，與膊頭成水平，並手握著彈力帶。呼氣，左右手向外拉彈力，背部肩胛骨收緊，維持動作2-3秒，然後還原。

▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

重覆動作10-15次為一組，做2-3組。想增加難度的話可以選用阻力較大的彈力帶。

以上這5個美背動作，針對上中下背部不同肌肉部位，如果能一星期做2-3次，持之以恆背部肌肉會感到更有力，站立時的姿勢也會更標準，整體身形也會更好看。

▲瘦身。（圖／柯夢波丹提供）

背部可以說是很多女生都忽略了的鍛練部位，想身形更上一層樓，從今天開始就加入練背行列吧！

文／柯夢波丹　圖／GETTY、IG@BABEBANI、@CATHRYNLI

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢, 瘦身, 減肥, 美背
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