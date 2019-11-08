頭髮容易產生靜電又扁塌？造型師：因為洗髮後少做一件事

▲秋冬護髮步驟不可少，秀髮柔亮讓顏值更加分。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬季節到來，許多人都面臨秀髮靜電毛躁、髮絲缺水等困擾，若能及時給予頭髮充分的保濕與養護，將能讓髮質更為柔順健康。善用保濕型產品密集修護髮絲，讓秀髮保水又不扁塌。

法國Christophe Robin其中最出名的就是富含蘆薈成分的保濕修護系列。這一系列產品的誕生，靈感來自美髮沙龍裡客人常提出的疑問：“為什麼我的頭髮看起來沒有光澤，缺少彈性又扁塌呢？”“為什麼頭髮很容易產生靜電？”“為什麼遇到一點濕氣就會頭髮毛燥？”答案都是同一個：你的頭髮缺水了。

冬日強風、寒冷的天氣，夏季陽光紫外線，戴安全帽及圍巾所引起的摩擦⋯等種種因素都會影響髮質結構的改變，導致髮絲缺水乾燥。頭髮的保濕就如同肌膚需要保濕一樣地重要，今年Christophe Robin推出全新蘆薈保濕修護髮膜。

▲Christophe Robin 蘆薈保濕修護髮膜，200ml，1,180元。

結合蘆薈及亞麻籽油，質地極致豐潤又同時輕盈無負擔，能瞬間融入髮絲、只需幾分鐘就能完成修護保養。特別的是從頭皮到髮尾都能塗抹，搭配深層按摩，頭皮的保濕舒緩也顧到。

▲RF TRIPHASIC三項森髮激活髮浴 200ml，1,380元。

不只為髮絲提供彈力，防止髮絲脆弱斷裂，還能幫助頭皮滋養防護，並修護毛躁受損髮絲。賦活毛髮、髮膚強健防護、滋養保水等多效保養一次完美達成。

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