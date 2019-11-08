fb ig video ETtoday search mobile

頭髮容易產生靜電又扁塌？造型師：因為洗髮後少做一件事

> >

▲▼秋冬扁塌是因為洗髮後少做一件事 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲秋冬護髮步驟不可少，秀髮柔亮讓顏值更加分。（圖／翻攝自IG/christopherobinparis、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

秋冬季節到來，許多人都面臨秀髮靜電毛躁、髮絲缺水等困擾，若能及時給予頭髮充分的保濕與養護，將能讓髮質更為柔順健康。善用保濕型產品密集修護髮絲，讓秀髮保水又不扁塌。

▲▼秋冬扁塌是因為洗髮後少做一件事 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

法國Christophe Robin其中最出名的就是富含蘆薈成分的保濕修護系列。這一系列產品的誕生，靈感來自美髮沙龍裡客人常提出的疑問：“為什麼我的頭髮看起來沒有光澤，缺少彈性又扁塌呢？”“為什麼頭髮很容易產生靜電？”“為什麼遇到一點濕氣就會頭髮毛燥？”答案都是同一個：你的頭髮缺水了。

▲▼秋冬扁塌是因為洗髮後少做一件事 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

冬日強風、寒冷的天氣，夏季陽光紫外線，戴安全帽及圍巾所引起的摩擦⋯等種種因素都會影響髮質結構的改變，導致髮絲缺水乾燥。頭髮的保濕就如同肌膚需要保濕一樣地重要，今年Christophe Robin推出全新蘆薈保濕修護髮膜。

▲▼秋冬扁塌是因為洗髮後少做一件事 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Christophe Robin 蘆薈保濕修護髮膜，200ml，1,180元。
結合蘆薈及亞麻籽油，質地極致豐潤又同時輕盈無負擔，能瞬間融入髮絲、只需幾分鐘就能完成修護保養。特別的是從頭皮到髮尾都能塗抹，搭配深層按摩，頭皮的保濕舒緩也顧到。

▲▼秋冬扁塌是因為洗髮後少做一件事 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲RF TRIPHASIC三項森髮激活髮浴 200ml，1,380元。
不只為髮絲提供彈力，防止髮絲脆弱斷裂，還能幫助頭皮滋養防護，並修護毛躁受損髮絲。賦活毛髮、髮膚強健防護、滋養保水等多效保養一次完美達成。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

髮膜, 護髮, 乾燥, 保濕, 換季, 頭髮護理
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

「萬年女二」李多熙火辣跑趴　魔鬼身材靠空中瑜伽練的

「萬年女二」李多熙火辣跑趴　魔鬼身材靠空中瑜伽練的

IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕 泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中 南韓情侶「IG另類放閃照」爆紅！胸咚、跳起來超有梗 雅詩蘭黛小棕瓶最齊全12種神用法！遮瑕不卡紋還能當唇膜用 安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封　罕見提及過往「幫助我並擁抱我」 男友超想要這款「三井壽清酒」　原來《灌藍高手》三井壽的背號由來是酒精濃度 LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面