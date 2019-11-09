fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／印度小學有垂直森林　「無限」屋頂跑道遠離喧囂

> >

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

▲印度以建築當成垂直森林的全新小學。（圖／翻攝nudeoffices官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

建築總有多個詮釋方式，但近年環保意識興起，除了在過程中減少碳足跡之外，還有什麼值得更多思考？印度建築事務所NUDES設計出一個小學建築，以圓形結合植物打造一座垂直森林，淨化建築內與都市的空氣，並在屋頂上以「無限」符號設計跑道，隔絕街頭上的喧囂。

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

或許在地圖上你能看到清清楚楚的國界，但空氣污染這件事沒有國界之分，他會進入整個地球生態圈內隨風飄散，印度境內就有22個城市拿下全球空污最嚴重的排名，除為了經濟發展所出現的廢氣之外，大量焚燒稻草也是空污最大的來源之一。

之前瑞典家具業者IKEA曾針對印度焚燒稻草，推出IKEA「Better Air Now」的計畫，將稻草作為回收材料的一部分，將之做成居家商品，減少稻草的燃燒量，而位於印度的建築師也以自己的專長，設計出一棟有益於周邊空氣淨化的建築，名為「森林」的小學因此誕生。

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

這座即將成形的「森林」位於印度第九大城浦那，以5個原則包括成長、學習、回收、植物與遊戲作為基本架構，由兩個圓柱體為基礎，外牆以大量的方形平台承載植物，中央則有大型挑高玻璃的空間，為圓柱體底部引入光線，每層樓看出去都充滿濃濃綠意，也為城市中污濁的空氣做出更多淨化效果。

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

然而最醒目的空間則是屋頂上以無限符號設計出的跑道，能一覽城市的天際線，視野絕對開闊，還能隔絕地面下的車水馬龍，跑道交疊之處也提供陰影，讓使用者在炎熱的印度天氣下有地方可以暫時休息。

▲印度垂直森林小學。（圖／翻攝nudeoffices官網）

一棟優秀的學校建築能改變孩子的學習態度，在日本已享譽盛名的由日比野設計，之前規劃出的第一幼稚園作品，是棟白色與黑色的簡單建築，但若遇上下雨天，中庭將出現一個集雨水坑，讓孩子在水坑玩樂，讓孩子再也不會為下雨天而不開心了。

▲位於日本熊本縣的第一幼稚園。（圖／翻攝自spoon-tamago）

▲位於日本熊本縣的第一幼稚園。（圖／翻攝自spoon-tamago）

▲位於日本熊本縣的第一幼稚園。（圖／翻攝自spoon-tamago）

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 小學
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

住在一起反而加速分手　情侶在「特定階段」決定同居，戀情更長久

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

LINE傳「在嗎？」「嗯嗯」已是地雷關鍵字　5種NG行為認證網路白目

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點

喜歡不敢表白？用4個專家認證的動作暗示　「歪頭」吸引男生主動靠近 金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才 SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品 可口可樂成全球最大塑料污染者　廢棄物遠超過2、3名加總 岳父母眼中的好女婿！韓劇4位暖男歐巴　療癒樸實的性格，根本理想型老公 安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封　罕見提及過往「幫助我並擁抱我」 IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面