LIFE・經典／印度小學有垂直森林　「無限」屋頂跑道遠離喧囂

▲印度以建築當成垂直森林的全新小學。（圖／翻攝nudeoffices官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

建築總有多個詮釋方式，但近年環保意識興起，除了在過程中減少碳足跡之外，還有什麼值得更多思考？印度建築事務所NUDES設計出一個小學建築，以圓形結合植物打造一座垂直森林，淨化建築內與都市的空氣，並在屋頂上以「無限」符號設計跑道，隔絕街頭上的喧囂。

或許在地圖上你能看到清清楚楚的國界，但空氣污染這件事沒有國界之分，他會進入整個地球生態圈內隨風飄散，印度境內就有22個城市拿下全球空污最嚴重的排名，除為了經濟發展所出現的廢氣之外，大量焚燒稻草也是空污最大的來源之一。

之前瑞典家具業者IKEA曾針對印度焚燒稻草，推出IKEA「Better Air Now」的計畫，將稻草作為回收材料的一部分，將之做成居家商品，減少稻草的燃燒量，而位於印度的建築師也以自己的專長，設計出一棟有益於周邊空氣淨化的建築，名為「森林」的小學因此誕生。

這座即將成形的「森林」位於印度第九大城浦那，以5個原則包括成長、學習、回收、植物與遊戲作為基本架構，由兩個圓柱體為基礎，外牆以大量的方形平台承載植物，中央則有大型挑高玻璃的空間，為圓柱體底部引入光線，每層樓看出去都充滿濃濃綠意，也為城市中污濁的空氣做出更多淨化效果。

然而最醒目的空間則是屋頂上以無限符號設計出的跑道，能一覽城市的天際線，視野絕對開闊，還能隔絕地面下的車水馬龍，跑道交疊之處也提供陰影，讓使用者在炎熱的印度天氣下有地方可以暫時休息。

一棟優秀的學校建築能改變孩子的學習態度，在日本已享譽盛名的由日比野設計，之前規劃出的第一幼稚園作品，是棟白色與黑色的簡單建築，但若遇上下雨天，中庭將出現一個集雨水坑，讓孩子在水坑玩樂，讓孩子再也不會為下雨天而不開心了。

▲位於日本熊本縣的第一幼稚園。（圖／翻攝自spoon-tamago）