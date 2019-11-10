普通花束早就看膩了　韓國巨無霸玫瑰，耍浪漫一朵就夠

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@bbys_studio
女孩們禮物收到花還會心動嗎？比起容易凋謝的鮮花，有乾燥花、棉花等新奇的花束成為送禮選擇，而韓國現在流行改送一款巨無霸玫瑰花。這個巨大的花朵是紙做的，可以永遠保存，拿在手上超級吸睛，一定是大家注目的焦點。收到這款玫瑰，就算不喜歡花，也能激發出浪漫少女心！
巨無霸玫瑰尺寸超大，拿在手上可以遮住半個身體，玫瑰有多款顏色，桃紅、粉紅、黃色…任你挑選。很適合拿來當道具拍夢幻美照，放在家裡當擺設也很漂亮。
如果不喜歡玫瑰，還有其他花可以選擇。像圓形的繡球花跟蒲公英就超級可愛～放大版的圓圓花朵看起來像一根棒棒糖，粉嫩的色系完全擄獲女生的心。
另外還有俏皮的向日葵和小雛菊，黃色系活潑有朝氣。看膩太柔美的花朵，可以改選擇這幾款～
花可不只拿來送禮給情人，母親節到了要送花給媽媽的話，還有放大版康乃馨可以選擇！收到巨無霸康乃馨，媽媽也會心動的！
其實這些花都是韓國的花藝師用皺紋紙所做成的，材料跟小時候勞作課拿來做康乃馨的一模一樣！但這個放大版的紙花看起來卻質感超好，果然專業人士巧手打造就是不一樣。工坊也有開課，讓民眾可以DIY，做出保存一輩子的巨無霸花朵！