fb ig video ETtoday search mobile

普通花束早就看膩了　韓國巨無霸玫瑰，耍浪漫一朵就夠

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@bbys_studio

女孩們禮物收到花還會心動嗎？比起容易凋謝的鮮花，有乾燥花、棉花等新奇的花束成為送禮選擇，而韓國現在流行改送一款巨無霸玫瑰花。這個巨大的花朵是紙做的，可以永遠保存，拿在手上超級吸睛，一定是大家注目的焦點。收到這款玫瑰，就算不喜歡花，也能激發出浪漫少女心！

▲巨無霸玫瑰。（圖／翻攝自IG@bbys_studio）

巨無霸玫瑰尺寸超大，拿在手上可以遮住半個身體，玫瑰有多款顏色，桃紅、粉紅、黃色…任你挑選。很適合拿來當道具拍夢幻美照，放在家裡當擺設也很漂亮。

如果不喜歡玫瑰，還有其他花可以選擇。像圓形的繡球花跟蒲公英就超級可愛～放大版的圓圓花朵看起來像一根棒棒糖，粉嫩的色系完全擄獲女生的心。

另外還有俏皮的向日葵和小雛菊，黃色系活潑有朝氣。看膩太柔美的花朵，可以改選擇這幾款～

花可不只拿來送禮給情人，母親節到了要送花給媽媽的話，還有放大版康乃馨可以選擇！收到巨無霸康乃馨，媽媽也會心動的！

其實這些花都是韓國的花藝師用皺紋紙所做成的，材料跟小時候勞作課拿來做康乃馨的一模一樣！但這個放大版的紙花看起來卻質感超好，果然專業人士巧手打造就是不一樣。工坊也有開課，讓民眾可以DIY，做出保存一輩子的巨無霸花朵！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

巨無霸玫瑰, 玫瑰, 花束, , 紙花, 韓國
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽 追到天菜的代價！有「運動員男友」的5個辛酸　越帥越沒安全感 泫雅、Jennie示範最夯霧感髮色「蜂蜜茶灰」　染上顯白搭配羊毛捲更可愛 2秒快速加熱　上班族必備「迷你飲水機」放桌上就能泡咖啡、煮泡麵　 能跟李榮浩一起成長！楊丞琳：「結婚是我做過最勇敢的決定」 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面