普通花束早就看膩了　韓國巨無霸玫瑰，耍浪漫一朵就夠

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@bbys_studio

女孩們禮物收到花還會心動嗎？比起容易凋謝的鮮花，有乾燥花、棉花等新奇的花束成為送禮選擇，而韓國現在流行改送一款巨無霸玫瑰花。這個巨大的花朵是紙做的，可以永遠保存，拿在手上超級吸睛，一定是大家注目的焦點。收到這款玫瑰，就算不喜歡花，也能激發出浪漫少女心！

巨無霸玫瑰尺寸超大，拿在手上可以遮住半個身體，玫瑰有多款顏色，桃紅、粉紅、黃色…任你挑選。很適合拿來當道具拍夢幻美照，放在家裡當擺設也很漂亮。

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 上午 1:15 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 러블리데이 플라워작업실（@lovelyday_ssu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 1:55 張貼

如果不喜歡玫瑰，還有其他花可以選擇。像圓形的繡球花跟蒲公英就超級可愛～放大版的圓圓花朵看起來像一根棒棒糖，粉嫩的色系完全擄獲女生的心。

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 5 日 上午 1:50 張貼

另外還有俏皮的向日葵和小雛菊，黃色系活潑有朝氣。看膩太柔美的花朵，可以改選擇這幾款～

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 30 日 下午 5:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 23 日 上午 5:19 張貼

花可不只拿來送禮給情人，母親節到了要送花給媽媽的話，還有放大版康乃馨可以選擇！收到巨無霸康乃馨，媽媽也會心動的！

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 8 日 上午 12:07 張貼

其實這些花都是韓國的花藝師用皺紋紙所做成的，材料跟小時候勞作課拿來做康乃馨的一模一樣！但這個放大版的紙花看起來卻質感超好，果然專業人士巧手打造就是不一樣。工坊也有開課，讓民眾可以DIY，做出保存一輩子的巨無霸花朵！

在 Instagram 查看這則貼文 별빛율설공방（@bbys_studio）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 27 日 上午 4:19 張貼

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