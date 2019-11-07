高爾宣嘴超甜讚曾沛慈24歲　大方放閃「女生裙子不能太短」

▲金鐘視后曾沛慈、高爾宣光臨Champion台北101，今日穿搭超有梗。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

百年街頭運動品牌Champion大舉進駐台北101，於今（7日）舉辦開幕會，請來剛拿下金鐘獎最佳女配角的曾沛慈與嘻哈新人高爾宣，以休閒穿搭登台走秀，外表看不出相差13歲的兩人，互動超幽默，站在一起頗有《與惡》的姐弟感。

▲金鐘視后曾沛慈合體高爾宣站台。（圖／品牌提供）

剛剛摘金成功的藝人曾沛慈，緊接著還有22日的個人演唱會，忙裡抽閒站台Champion台北101開幕會，一身鮮艷的「紅配黃」，以休閒的連帽外套搭配飄逸傘裙，曾沛慈坦言，「私下穿搭很簡單，而且買衣服都會考慮機能款，像是這件抽繩外套，有超多穿法。」邊說邊把繩子拉開，一秒就從收腰外套變成了oversized連身裝，在戶外穿著也非常合適。

▲相差13歲的兩人互動超有梗，高爾宣形容曾沛慈「秋天」 。（圖／品牌提供）

對於曾沛慈今天的穿搭打幾分？高爾宣不改招牌尷尬笑容，木訥回應二字，「秋天。」原來是配色相當鮮艷，就像楓葉一般，相差13歲的兩人互動超級有梗，高爾宣還嘴甜誇讚曾沛慈，「我覺得你看起來像24歲。」瞬間逗得姐姐樂開花，對於日前高調認愛交往一年女友，他也大方表示，「喜歡女生舒服輕鬆的打扮，因為我媽媽是老師所以管的很嚴，裙子太短不可以，曾沛慈今天長裙的剛剛好。」

▲高爾宣穿著復古貼布大學TNT$4,480；曾沛慈草寫Logo連帽外套NT$4,680／長裙NT$2,680 。（圖／品牌提供）

被問及最推薦的一樣Champion單品，曾沛慈選擇帽T，「因為顏色很多元，另外最想嘗試的就是店內的男裝，有桃紅色的衝鋒衣相當吸引我。」高爾宣則是推薦了高中時期就接觸過的單品大學T，「因為很好搭配，那時候常常穿在校服裡面就是潮。」

▲Champion台北101獨家限定TEE，NT$2,080。（圖／品牌提供）

Champion成功進駐台北101，當然也提供限定店的獨家商品，包括黑白兩色的彩虹限定短TEE，上方的經典草寫Logo更顯活力，同時像是曾沛慈提到的機能性衝鋒衣，在繽紛配色上，賦予抽繩收腰與個性化的口袋，打造一衣兩穿的高CP值穿法，或是像高爾宣的復古做舊大學T搭配貼布卡其褲，重現品牌百年經典。

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