昆凌穿MONCLER滑雪褲「網美魂」爆發　跌倒前先拍美美勝利照再說



▲昆凌、張軒睿挺MONCLER GENIUS限時概念店開幕。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

「羽絨之王」MONCLER（盟可睞）今晚（10／7）舉辦新光三越A9限時概念店開幕酒會，該店為亞太區首間MONCLER GENIUS（天才計畫）概念店，昆凌、張軒睿、林映唯、李函受邀擔任新店頭號貴客。

許久未見的昆凌，身穿一襲MONCLER Grenoble白色流蘇滑雪連身褲現身，自封「我是運動甜心，但滑雪的技能一直得不到。」她說：「要趁跌倒前拍一張勝利的美照。」並自爆她與老公周杰倫兩人都是滑雪初學者，雖然沒辦法駕馭自如，但著裝一定要重視，當場為周杰倫選擇一件藍色外套，並讚「淡藍色是夏天的顏色，放在冬天的服裝上，當藍色配上白色的雪地，會很好看。」

▲昆凌著 Grenoble白色流蘇滑雪連身褲（NT$107,000元）搭配雪靴（NT$18,200元）登場。（圖／記者湯興漢攝）



昆凌認為連身褲穿起來有輕鬆、年輕的效果，不過上廁所真的比較不方便，但她笑言：「不過滑雪的時候穿（連身褲）Who Cares？」她最讚賞的一點就是連身褲的羽絨層做在內裡，外表是平滑的設計，她認為羽絨真的「難駕馭」，因此若自己設計，絕對會把羽絨層藏起。

▲昆凌認為羽絨外套是超難駕馭的單品。（圖／記者湯興漢攝）



張軒睿穿MONCLER與藤原浩主理品牌Fragment合作系列出現，讚賞藤原浩將羽絨裝設計的很街頭，並融入藤原浩喜歡的寶可夢等元素，兒時就是粉絲，還是「玩偶控」，同樂會時會帶兩箱玩偶到學校與朋友一起玩。訪問過程中他表示，他是寶可夢頭號粉絲，又是怕冷體質，還常騎摩托車，信手捻來超多理由說服自己刷下去。

▲張軒睿著Fragment系列，上衣（NT$13,600元）、背心（NT$41,700元）、長褲（NT$22,000元）、運動鞋（NT$21,200元）。（圖／記者湯興漢攝）



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2018年6月起展開的MONCLER GENIUS（天才計畫），以「一屋・眾聲」概念與各界設計師合作，本季來到第三篇章，與11個設計師合作推出10個系列，其中台灣限時概念店引進7大系列，分別為0 Moncler Richard Quinn、2 Moncler 1952、3 Moncler Grenoble、4 Moncler Simone Rocha、7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara、8 Moncler Palm Angels及Moncler Poldo Dog Couture系列，並推出11位設計師專為限時概念店設計的特別版T-Shirt，將每個心中的天才之屋重新演繹。

▲MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對，林映唯、李函受邀擔任嘉賓。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）