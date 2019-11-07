fb ig video ETtoday search mobile

昆凌穿MONCLER滑雪褲「網美魂」爆發　跌倒前先拍美美勝利照再說

> >


▲昆凌、張軒睿挺MONCLER GENIUS限時概念店開幕。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

「羽絨之王」MONCLER（盟可睞）今晚（10／7）舉辦新光三越A9限時概念店開幕酒會，該店為亞太區首間MONCLER GENIUS（天才計畫）概念店，昆凌、張軒睿、林映唯、李函受邀擔任新店頭號貴客。

許久未見的昆凌，身穿一襲MONCLER Grenoble白色流蘇滑雪連身褲現身，自封「我是運動甜心，但滑雪的技能一直得不到。」她說：「要趁跌倒前拍一張勝利的美照。」並自爆她與老公周杰倫兩人都是滑雪初學者，雖然沒辦法駕馭自如，但著裝一定要重視，當場為周杰倫選擇一件藍色外套，並讚「淡藍色是夏天的顏色，放在冬天的服裝上，當藍色配上白色的雪地，會很好看。」

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對昆凌。（圖／記者湯興漢攝）

▲昆凌著 Grenoble白色流蘇滑雪連身褲（NT$107,000元）搭配雪靴（NT$18,200元）登場。（圖／記者湯興漢攝）

昆凌認為連身褲穿起來有輕鬆、年輕的效果，不過上廁所真的比較不方便，但她笑言：「不過滑雪的時候穿（連身褲）Who Cares？」她最讚賞的一點就是連身褲的羽絨層做在內裡，外表是平滑的設計，她認為羽絨真的「難駕馭」，因此若自己設計，絕對會把羽絨層藏起。

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對昆凌。（圖／記者湯興漢攝）

▲昆凌認為羽絨外套是超難駕馭的單品。（圖／記者湯興漢攝）

張軒睿穿MONCLER與藤原浩主理品牌Fragment合作系列出現，讚賞藤原浩將羽絨裝設計的很街頭，並融入藤原浩喜歡的寶可夢等元素，兒時就是粉絲，還是「玩偶控」，同樂會時會帶兩箱玩偶到學校與朋友一起玩。訪問過程中他表示，他是寶可夢頭號粉絲，又是怕冷體質，還常騎摩托車，信手捻來超多理由說服自己刷下去。

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對張軒睿。（圖／記者湯興漢攝）

▲張軒睿著Fragment系列，上衣（NT$13,600元）、背心（NT$41,700元）、長褲（NT$22,000元）、運動鞋（NT$21,200元）。（圖／記者湯興漢攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

2018年6月起展開的MONCLER GENIUS（天才計畫），以「一屋・眾聲」概念與各界設計師合作，本季來到第三篇章，與11個設計師合作推出10個系列，其中台灣限時概念店引進7大系列，分別為0 Moncler Richard Quinn、2 Moncler 1952、3 Moncler Grenoble、4 Moncler Simone Rocha、7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara、8 Moncler Palm Angels及Moncler Poldo Dog Couture系列，並推出11位設計師專為限時概念店設計的特別版T-Shirt，將每個心中的天才之屋重新演繹。

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對林映唯。（圖／記者湯興漢攝） ▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對李函。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對昆凌。（圖／MONCLER提供）

▲▼MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對昆凌。（圖／MONCLER提供）

▲MONCLER GENIUS限時概念店開幕派對，林映唯、李函受邀擔任嘉賓。（圖／記者湯興漢攝、品牌提供）

關鍵字：

羽絨之王, MONCLER GENIUS, MONCLER, 天才計畫, 昆凌, 張軒睿, 林映唯, 李函, 時尚穿搭, 藤原浩, Fragment, 寶可夢, 周杰倫
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品

IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕

IKEA確定進軍內湖！北市第二店預計2022年開幕

LV開賣「Monogram Legacy」系列　老花手機袋太生火，找不到拒買的理由 男生最怕的5款地雷女　想談戀愛最好罩子放亮點 妳一定要知道的「清潔神器」！去除手上魚腥味、杯底茶垢都靠它 12星座十一月運勢：牡羊減肥能成功、雙子可以脫單了 安潔莉娜裘莉抱巨大犀牛娃娃逛街　衝突感畫面吸網友愛心：反差萌太可愛！ Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面