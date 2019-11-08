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專櫃美妝也瘋雙11！雅詩蘭黛買ㄧ送一、嬌蘭發購物金　比周慶還划算

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▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛、嬌蘭和benefit等專櫃美妝品牌也加入今年雙11購物節優惠行列。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

時至今日，雙11早就不只是單純的光棍節，每到這時，各大品牌給出的優惠簡直比週年慶還划算，甚至還會推出周慶也沒有的獨家組合或贈禮，根本是讓每個人都有「正當理由」瘋買的購物節。今年也有專櫃美妝品牌加入雙11購物節活動，像是雅詩蘭黛推出超狂的底妝買一送一組合，嬌蘭推出包含發送600元購物金等的七大優惠，錯過又要等明年了。

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）
▲雅詩蘭黛免費送「自信無敵包」，更推出底妝買一送一超優惠限量組合。

Estee Lauder 雅詩蘭黛

雅詩蘭黛為了讓更多消費者體驗明星底妝魅力，首度推出只送不賣的「自信無敵包」，全台限量4000組，不用消費，臨櫃體驗就免費送！超可愛的透明粉持久造型夾鏈袋內含「粉持久完美持妝粉底5ml」、「為分子肌底原生露7ml」和「特潤眼部超能量修護霜3ml」，價值NT$1,002，凡於11/11當日至全台櫃點體驗「粉持久完美持妝粉底」，就能獲得。

另外，為回饋死忠粉絲支持，雅詩蘭黛更針對雙11活動加碼推出限量1000組「底妝1+1不孤單組合」，凡購買「粉持久超級無瑕氣墊」就可免費獲得粉蕊一個，超狂的買一送一優惠，簡直比周年慶還划算！

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲平衡油+熬夜霜組，原價NT$5,916，優惠價NT$2,952，相當於49折；居家香氛系列「沐浴之水」官方旗艦店獨賣。

Guerlain 嬌蘭

法國嬌蘭自去年開設台灣官方線上線上旗艦店，2019年首度搶進雙11狂歡購物季，祭出現金紅包、明星1+1特惠組等不同於百貨通路的七大優惠，讓網購族充分享受一鍵下單、限時搶購的樂趣與快感。

1.百萬現金紅包：於11/1～11/21雙11購物節期間發送購物金NT$250；另外，新客下載嬌蘭購物APP即送NT$200購物金，註冊官網會員再送NT$150，也就是新客在雙11檔期可獲得共600元購物金。

2.LINE POINTS點數回饋

3.低於5折的明星商品組：百貨公司周慶期間沒搶到的優惠組合，雙11檔期通通有，包括明星商品「皇家蜂王乳平衡油」、「皇家蜂王乳雙導精華」、「24K純金光粉底液」等，一鍵下單，免排隊，直接送貨到府。

4.官網獨家明星1+1組合：11/8～11/21期間，獨家推出明星1+1組合，像是美妝鄉民最愛的小金瓶、熬夜霜或KISSKISS唇膏，都推出低於原價5折的超優特惠組。

5.官網獨賣香水：全球僅於嬌蘭香氛專賣店販售的「居家香氛系列-沐浴之水Eau de Bain」，首度引進台灣、官網獨家限量販售。

6.獨家滿額禮：雙11活動期間，不限品項、單筆消費滿NT$8,000即可獲贈「嬌蘭居家香氛迷你收藏組7.5mlx3」，內含私密衣物香氛、喀什米爾毛衣香氛、寢具香氛。

7.專屬刻字客製服務：雙11期間，在台灣官方線上旗艦店依然享有精品級獨家服務：凡購買「藝術沙龍頂級訂製精品香水」、「紅寶之吻唇膏」、「花草水語淡香水」，皆享香水瓶及唇膏彩殼刻字服務。

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛、嬌蘭瘋雙11　比周慶還划算。（圖／品牌提供）

▲眉妝專家benefit推出「MOMO購物 限定包裝蜜粉五入組」及價值六千元的「眉想到的魔法帽」。

benefit

為了迎接雙11的到來，benefit推出多款優惠組合及網路獨家產品，甚至猶如百貨週年慶般還有2款滿額禮。像是「MOMO購物限定包裝蜜粉五入組」將經典密粉盒換上限定包裝，只要NT$1,111一次擁有5個蜜粉精緻版，其中包含benefit最暢銷的蒲公英蜜粉以及瑪其朵蜜粉等，打亮、修容和蜜粉一盒完成；還有包含6種眉妝產品的「眉想到的魔法帽」，價值六千元的這組以NT$2,600超值優惠價推出。

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關鍵字：

美妝, 保養, 彩妝, 雙11, 1111, 購物節, 光棍節, 專櫃, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, 嬌蘭, Guerlain, benefit, 購物金, 優惠組
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