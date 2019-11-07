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最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

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編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

你身邊是不是也有那種一談起戀愛就很愛曬恩愛的朋友？滑IG、FB時常看到他們的甜蜜放閃照，聊天也是不時散發粉紅泡泡氣息，撒狗糧猶如不用錢，撒好撒滿！那他們很有可能就是以下這5個星座之一，怕閃光的人在他們開啟新戀情前請先準備好墨鏡。

▲愛放閃曬恩愛5星座！Top 1是吃醋王。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 5：雙子座

天生社交王的雙子座雖然常給人「遊戲人間」的感覺，但談起戀愛來則會大方秀出自己的另一半。今天去哪玩，吃了什麼，一起做了什麼事，甚至連聊天內容都可以截圖分享，連感情動向都願意和朋友分享，而且雙子座是不分男女都愛放閃。

▲愛放閃曬恩愛5星座！Top 1是吃醋王。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 4：金牛座

雖然金牛座平時一副溫和沈穩的模樣，談起戀愛還是滿喜歡分享甜蜜心情的，但金牛曬恩愛的方式不走誇張、高調路線，可能就是直接發一張照片不附文字，或是幾句簡單卻能引起遐想的文字，都是他們喜歡的放閃情調。

▲愛放閃曬恩愛5星座！Top 1是吃醋王。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：獅子座

霸氣十足的獅子座連宣告戀人也是走霸氣路線，就是會直接的讓所有人知道這個人是屬於自己的。因為火象星座直來直往的性格，讓獅子不喜歡故作害羞、扭扭捏捏，所以對他們來說，其實也不是刻意展現恩愛什麼的，只是個性使然，喜歡誰就想讓周遭所有人都知道。

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▲愛放閃曬恩愛5星座！Top 1是吃醋王。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：雙魚座

放閃這種事，怎麼可能少得了天生浪漫成性的雙魚座呢？只要雙魚喜歡上一個人，就會讓對方的蹤影遍佈到自己所有社交平台上，不管是FB、IG或Line，全都要曬好曬滿。不只是曬兩人甜蜜合照，就連另一半的自拍、讓雙魚覺得驕傲的地方，他們都不介意在人前大方稱讚，更想自己的朋友一起來肯定另一半。雙魚的喜歡簡單明瞭，就是想把另一半用滿滿的甜蜜愛意包圍起來。

▲愛放閃曬恩愛5星座！Top 1是吃醋王。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：天蠍座

別看天蠍座表面上的高冷形象，其實他們內心對於感情的愛恨情仇可是非常強烈，加上佔有慾相當強的愛吃醋特質，曬恩愛對他們來說只是信手捻來的輕鬆小事，同時還有一種向眾人宣告「他是我的！別打他主意！」的斬桃花作用，尤其天蠍女更是箇中好手！從社交平台的相似帳號、暱稱到相同封面、時不時的放閃照、偶爾幾句的煽情文字，全方位放閃灑狗糧，如果還能引起各種羨慕、祝福的留言那就更好了。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 放閃, 曬恩愛
fashion.net

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