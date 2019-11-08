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亮･珠寶／可以放膽走進去的珠寶店　FRED手環戒指變裝玩不膩

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▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲Force 10系列手環有超過1400種組合，疊戴很出色。（圖／翻攝FRED IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日在台北101購物中心1樓出現了一間洋溢南法風情的珠寶店，踏入店內首先映入眼簾的是如海浪弧線的珠寶櫃、牆上掛著巴黎著名室內藝術設計師Vincent Darré的藝術作品《Goddess of Light 》（光之女神），集結太陽、海洋、棕櫚樹等元素，點出這與一般予人距離感的珠寶店很不同，它的名字叫FRED（斐登），是已有83年歷史的巴黎老牌。

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲FRED於台北101開設全台首家專賣店，流露摩登現代氣息。（圖／品牌提供）

生於阿根廷寶石家庭的Fred Samuel，於1936年在巴黎創立FRED，他從小便耳濡目染，對於珍珠更是情有獨鍾，將MIKIMOTO養殖珍珠引進巴黎，他最愛略帶粉的乳白色珍珠，被暱稱為「FRED色澤」。1950年代他深受彩色寶石啟發，受尼泊爾皇室委託製作可搭配宮廷服裝的珠寶，摩納哥王妃葛麗絲凱莉（Grace Kelly）也深受其設計吸引，曾親自造訪專賣店。

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲FRED創辦人Fred Samuel熱愛水上運動，1939年在馬恩河上划船。

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲摩納哥王妃葛麗絲凱莉（右）曾造訪FRED專賣店。

Fred Samuel的長子是帆船運動冠軍，他用航海的帆船繩纜纏繞為手鍊送給愛妻，催生Force 10手鍊系列，自1966年推出以來成為品牌經典，靈感來自水手扣的扣頭有不同尺寸、材質與寶石鑲嵌，可任意搭配千條金質細線、不鏽鋼、或彩色纖維編織出的手環，或者配貴氣版的金質串鍊或硬手環，超過1400種的組合，單戴或疊戴都有型。

▲▼FRED 。（圖／公關照）▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲Force 10系列玫瑰金半鋪鑲鑽手鍊（左）214,700元，繞雙圈的白金扣頭手環 85,500元。（圖／品牌提供）

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲FRED珠寶真正走入日常，度假佩戴也很有型。（圖／翻攝FRED IG）

有趣的可玩性是FRED一大特色，除了隨時可為既有水手扣頭增添新裝的Forc 10手鍊，Pain de sucre系列戒指則可將寶石取下換上別顆彩寶，或替戒指裝鑲鑽或珍珠母貝的平面，一件作品有多種樣貌，完全走入日常，與同屬LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）、CHAUMET的形象很不同，或許創辦人Fred Samuel曾自詡天生就是一條魚，優游、自在、度假的南法魂，已深植品牌DNA之中。

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲FRED珠寶可自由變化，Pain de sucre戒指上的寶石可拆下換成別顆彩寶或換成平面款。（圖／翻攝FRED IG）

▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲從無線符號發想的8°0系列線條優美。（圖／翻攝FRED IG）

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FRED
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