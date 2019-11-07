LV私密空間曝光！用580萬元化妝箱打理造型　在有老花的輪盤上玩一把

▲LV Savoir Faire硬箱展採VIP預約制，空間舒適令人驚喜。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）是行李箱起家，現在我們追求的是箱子好裝好推拉，但LV早已提升到另一個層次，經典硬箱，可以收藏任何你想得到、想不到的東西，也能繪製獨一無二的圖案，有種向精靈許願就能成真的魔法感，說是讓人目眩神迷也不為過。

▲頂級美容化妝箱在空間中更顯優雅，5,800,000元、珠寶箱（下）3,990,000元。（圖／品牌提供，以下同）



即日起到11月10日，LV舉辦Savoir Faire硬箱展，採VIP預約制，將南港一處豪華商辦大樓中的兩層樓，從毛胚屋開始變身超完美空間，以各式LV引以為傲的硬箱搭配Objets Nomades家具與家飾，並結合具有傳統意象的花朵、老虎等圖案，製成屏幕、地毯，一層樓獻給女士們，一層樓讓男士們享受，入口處都以層疊的訂製箱坐鎮，繪製錦鯉、荷花顯得喜氣，星球外太空又充滿未來效果，也顯示箱子不只是箱子，可以變化多端、天馬行空。

▲Savoir Faire硬箱展，以經典硬箱、Objets Nomades家具陳設，蛋形Cocoon吊椅294,000元，錦鯉、星球箱皆為訂製。

硬箱過去是為了旅行，現在多半用於收藏物品，或作為家具擺設，此次來台的「箱王」，是580萬元的頂級美容化妝硬箱，上方有鏡子，一層層打開可以放置各式化妝用品，並有可收納的折疊椅，相當方便實用，現場展示的內裡是讓少女尖叫的粉紅，也能依照需求訂製成喜歡的顏色或格層，溫婉氣質與奢華感都滿溢。

▲男士空間充滿時髦潮味，左方球鞋收藏箱各1,120,000元，霓虹飾邊硬箱2,590,000元。

男士們需要的箱子同樣豐富精彩，經典硬箱變成黑色，並有彩虹霓虹的飾邊，可以當作桌子，球鞋收藏箱絕對讓鞋痴們無法自拔，兼具了展示與保護功能，另外如紅酒箱、威士忌箱，都讓小酌變得更有品味。

▲左方為博弈箱，俄羅斯輪盤上有Monogram圖案，4,350,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

博弈箱則是玩樂必備，輪盤上有LV經典Monogram標誌，彌足尊貴，撲克牌、西洋棋、骨牌等等，也各有專屬的收藏箱，大人的玩具絕對不能馬虎以對。

▲威士忌箱（左）1,500,000元、紅酒箱（右）262,000元。

想在硬箱上繪製圖案，在展覽現場能即刻與法國專業人員溝通討論、決定草圖，再交由畫師完成，想了解硬箱製作過程，有工匠當場示範，每一步驟都毫不馬虎，想休息一下，有王德傳的茶藝師泡一壺好茶，也有調酒師在吧台準備獨特調酒。如果住家或辦公室能像Savoir Faire硬箱展的空間，一定會不想出門，宅著多舒服爽快。

▲茶具箱（上）1,130,000元、王德傳品茗硬箱540,000元、下午茶箱（下）1,600,000元。

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