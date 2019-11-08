雅詩蘭黛小棕瓶最齊全12種神用法！遮瑕不卡紋還能當唇膜用

▲小棕瓶除了在化妝水後，還有多達12種的隱藏神奇用法。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導

說起鼎鼎大名的雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導修護露，沒用過的人也一定聽過，超有感的修護肌膚、穩定膚況效果最受追捧，就連小S、Ella陳嘉樺、Sandy吳珊儒等名人都是小棕瓶愛用者。但你知道嗎？除了在化妝水後當精華液使用，小棕瓶竟還有多達12腫的隱藏版神奇用法，可急救修護，混合粉底、遮瑕讓妝感不卡紋更服貼，還能當唇膜用，不管你是小棕瓶新粉、老粉或鐵粉，都一定要知道！



1.搭機時的乾燥急救



飛機機艙內空氣乾燥，肌膚會特別乾，這時可以將小棕瓶子和「特潤修護60天極效安瓶」混合使用，瞬效為肌膚補水。

2.當做前導精華



可將小棕瓶當作前導精華，搭配任何精華液使用，讓後續精華更能滲透進肌膚。

3.混合乳霜使用



可將小棕瓶混合任一乳霜，打造完美精華乳霜，加強修護力。

▲在浸濕的化妝棉上滴上小棕瓶，可加強濕敷的補水效果。（圖／翻攝IG@3ce_official）



4.加化妝水濕敷



使用化妝水或精華水濕敷時，在浸濕的化妝棉滴上1～3滴的小棕瓶，再濕敷於肌膚乾燥處，可立即為肌膚補水並加強保水度。

5.當晚安面膜厚敷



小棕瓶還可厚敷當作晚安面膜使用，加強夜間修護並為肌膚灌注大量水分，安撫肌膚乾渴問題。

6.提升面膜吸收度



敷面膜前，可先塗上小棕瓶打底修護，提升後續面膜精華的吸收滲透力。

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▲小棕瓶混合粉底液可提升底妝潤澤度和光澤感。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）



7.混合粉底液提升潤澤光感



取適量小棕瓶混入粉底液，可以增加粉底光澤感、潤澤度，底妝服貼度也會大大提升。

8.調和臨時飾底乳



外出忘記帶粉底時，可將小棕瓶調和「粉持久神奇校色魔法棒」或任一款校色修飾棒，當作全臉飾底乳使用。



9.搭配粉撲變氣墊腮紅



在粉撲上滴1滴小棕瓶，再沾取腮紅，就能變成氣墊腮紅使用。

▲遮黑眼圈時最令人困擾的卡粉、乾紋狀況可透過小棕瓶解決。（圖／翻攝雅詩蘭黛官方Youtube）



10.混搭遮瑕服貼不卡紋



眼下遮瑕最怕乾燥卡粉顯紋路，這時可用小棕瓶搭配遮瑕使用，提升潤澤感，讓遮瑕妝感更服貼，細紋不出來鬧事。

11.潤唇打底或當唇膜



手邊唇膜用完也別怕，厚敷小棕瓶於唇部，可為雙唇肌膚補水修護；也可在護唇膏或唇膏前用小棕瓶當作打底，讓唇部更加保濕潤澤。

12.修護指緣肌膚乾燥



指緣很容易乾燥起乾皮的人也可以將小棕瓶當作指緣精華，拿來修護指緣乾燥肌膚。

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