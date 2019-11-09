抗磁不是高價機械錶專利！　SWATCH 7,000元有找

▲抗磁性Nivachron ™游絲首次應用於SISTEM 51 IRONY系列SISTEM KNIGHT黑暗騎士腕錶，6,950元。（圖／SWATCH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

現代生活磁力無所不在，手機、筆記型電腦、吹風機、甚至是包包上的磁扣，都可能影響機械錶的精準度，各品牌與時俱進，無不尋找最佳抗磁材質，歐米茄（OMEGA）引以為傲的大師天文台認證，即強調腕錶通過高達15,000高斯磁力測試，歸功機芯擒縱結構都採用了矽材質；同集團的SWATCH則與AP愛彼錶聯手，開發Nivachron ™游絲，運用在SISTEM 51 IRONY系列機械錶上，一只錶7,000元有找！

▲全新鈦合金材料製成的高抗磁Nivachron ™游絲，將磁場效應的負面影響降低10至20倍。

目前勞力士（Rolex）、雅典錶（Ulysse Nardin）、百達翡麗（Patek Philippe）都採用矽材質對抗磁力，但成本高，促使SWATCH集團研發全新Nivachron ™鈦合金游絲，將磁力的負面影響有效降低10至20倍，且具耐震、耐溫差特性，提升機械錶的精準度。

▲SISTEM THOUGHT大思想家（左）7,900元，SISTEM PILOTE優游天際腕錶7,900元。

SWATCH將此革命性游絲運用在SISTEM 51 IRONY系列機械錶，共發行「YIM401黑暗騎士」、「YIB402 大思想家」、「YIB404 優游天際」3款腕錶，價格從6,950元至7,900元，防磁錶，不再是高價錶的專利。

▲歐米茄大師天文台認證腕錶，須通過高達15,000高斯磁力測試。（圖／歐米茄提供）