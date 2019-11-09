fb ig video ETtoday search mobile

戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相　暫時不想談感情其實是人不對

> >

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

很多人對於愛情抱著許多美好的期待，甚至把戀愛過於理想化，而產生不切實際的想法，但實際上，愛情不只有浪漫、甜蜜的一面，兩人關係中還有許多殘酷真相是你所不知道的，像是以下5件事，就是很多男生都不會告訴你的真實面。

▲戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

1.冷淡是因為不喜歡

如果在一起時，他對妳一直都顯得很嚴肅，永遠很冷靜、甚至是冷淡，不用懷疑，也不要自欺欺人了，這都是因為他根本不喜歡妳，因為男生如果真的喜歡妳，是藏都藏不住的。

▲戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

2.人生的出場順序很重要

有些人就算談了一段新感情，還是一直對先前某一任無法忘懷，就算妳對他再好，可能都無法抹滅對方在他心裡的位置，但感情世界裡有時候就是這麼殘酷，不是靠講道理就能解決的。若是妳很介意他心中藏著別人，就不要強求，好聚好散對彼此都好。

▲戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

3.沒有人能完全理解另一個人

不要奢求可以找到一個100%懂妳、了解妳，跟妳所有思想理念全都相同的人，還能一個眼神都知道彼此在想什麼，這樣的人，只在偶像劇、言情小說裡會出現，但現實中，不會有一個人可以完全瞭解、理解另一個人。所以遇到事情不要悶在心裡不說，以為對方會懂，這樣只會讓兩人之間的矛盾越來越大。

►閨蜜跟男友感情一直甜蜜的秘密原來是這個！

▲戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

4.太獨立的女生沒人疼

雖然太做作、公主病的女生容易讓男生不耐煩，但太獨立的女生也會讓男生覺得妳什麼事都能自己解決，不需要他，所以女生還是要懂得適時示弱、撒嬌，不要覺得這會讓妳丟面子，這只是一種增進感情的方法。

▲戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

5.暫時不想戀愛的理由別當真

如果一個男生享受跟妳曖昧的過程和妳對他的關懷，但每當要確認關係時，又說暫時不想談戀愛，這樣的人實際上不是不想談戀愛，可能只是不想跟你這個人談戀愛。那些冠冕堂皇的各種理由限制，都只是為了「婉拒」跟你在一起但又不會趕走你的理由。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 真相
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

喜歡不敢表白？用4個專家認證的動作暗示　「歪頭」吸引男生主動靠近

喜歡不敢表白？用4個專家認證的動作暗示　「歪頭」吸引男生主動靠近

秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

秋冬塗抹更有感！網路激推小棕瓶一用成癮　超殺價買了才對得起自己

SOGO周年慶30歲男排7.5小時搶頭香　竟然不是買化妝品 GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封　罕見提及過往「幫助我並擁抱我」 IU藍紫、子瑜海軍藍詢問度飆高　可漂可不漂的5款「藍色系髮色」推薦 泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中 可口可樂成全球最大塑料污染者　廢棄物遠超過2、3名加總 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面