戀愛裡男生沒說的5個殘酷真相　暫時不想談感情其實是人不對

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

很多人對於愛情抱著許多美好的期待，甚至把戀愛過於理想化，而產生不切實際的想法，但實際上，愛情不只有浪漫、甜蜜的一面，兩人關係中還有許多殘酷真相是你所不知道的，像是以下5件事，就是很多男生都不會告訴你的真實面。

1.冷淡是因為不喜歡



如果在一起時，他對妳一直都顯得很嚴肅，永遠很冷靜、甚至是冷淡，不用懷疑，也不要自欺欺人了，這都是因為他根本不喜歡妳，因為男生如果真的喜歡妳，是藏都藏不住的。

2.人生的出場順序很重要



有些人就算談了一段新感情，還是一直對先前某一任無法忘懷，就算妳對他再好，可能都無法抹滅對方在他心裡的位置，但感情世界裡有時候就是這麼殘酷，不是靠講道理就能解決的。若是妳很介意他心中藏著別人，就不要強求，好聚好散對彼此都好。

3.沒有人能完全理解另一個人



不要奢求可以找到一個100%懂妳、了解妳，跟妳所有思想理念全都相同的人，還能一個眼神都知道彼此在想什麼，這樣的人，只在偶像劇、言情小說裡會出現，但現實中，不會有一個人可以完全瞭解、理解另一個人。所以遇到事情不要悶在心裡不說，以為對方會懂，這樣只會讓兩人之間的矛盾越來越大。

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4.太獨立的女生沒人疼



雖然太做作、公主病的女生容易讓男生不耐煩，但太獨立的女生也會讓男生覺得妳什麼事都能自己解決，不需要他，所以女生還是要懂得適時示弱、撒嬌，不要覺得這會讓妳丟面子，這只是一種增進感情的方法。

5.暫時不想戀愛的理由別當真



如果一個男生享受跟妳曖昧的過程和妳對他的關懷，但每當要確認關係時，又說暫時不想談戀愛，這樣的人實際上不是不想談戀愛，可能只是不想跟你這個人談戀愛。那些冠冕堂皇的各種理由限制，都只是為了「婉拒」跟你在一起但又不會趕走你的理由。

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