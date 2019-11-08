鐘錶奧斯卡揭曉！AP大贏家奪3獎　香奈兒新J12搶最佳女錶

▲獲得本屆日內瓦高級鐘錶大賞獎項的品牌代表合影。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

有「鐘錶奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間7日晚間公布2019年獲獎名單，愛彼錶（Audemars Piguet）成為大贏家，一舉奪下最大獎金指針獎、最佳複雜功能男錶與本屆新增的標誌性獎等3項，寶格麗（BVLGARI）與獨立製錶師品牌VOUTILAINEN緊追在後，各拿下2座獎。

▲金指針大獎由AP ROYAL OAK SELFWINDING PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN（左）奪下，AP CODE 11.59超級三問錶獲最佳複雜功能男錶獎。

AP以皇家橡樹超薄萬年曆自動錶獲得GPHG金指針獎，而具絕佳音色、防水並配備防呆保護機制的CODE 11.59超級三問錶獲得最佳複雜功能男錶肯定，最特別的是新增的標誌性獎，評鑑標準是「發行超過25年，對鐘錶歷史和鐘錶市場產生長遠影響的男女錶系列」，百年歷史的AP以皇家橡樹"JUMBO" EXTRA-THIN腕錶獲得肯定。

▲最佳標誌獎AP ROYAL OAK "JUMBO" EXTRA-THIN腕錶。

今年最佳女錶為全面升級改款的香奈兒（CHANEL）J12 CALIBRE 12.1；年產量僅約50只的獨立製錶師品牌Voutilainen，則靠將機芯底部翻成正面的28 TI腕錶獲得最佳男錶獎，Voutilainen與日本漆藝大師Tatsuo Kitamura合作的STARRY NIGHT VINE星夜下的葡萄樹腕錶也一舉奪得最佳工藝獎，風光抱回2項獎。

▲最佳女錶是香奈兒J12 CALIBRE 12.1（左），最佳男錶為VOUTILAINEN 28TI腕錶。

寶格麗則以Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic腕錶獲封最佳計時碼錶，並由鑲嵌鑽石與藍寶石的SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶在珠寶錶獎鐘勝出，證明品牌在鐘錶與珠寶領域的精湛工藝。

▲最佳珠寶錶寶格麗SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶（左），OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT AUTOMATIC奪最佳計時碼錶獎。

本屆GPHG對於獎項做了不少調整，例如取消了運動錶獎項、最佳復刻錶款，新增了最佳潛水錶獎，由SEIKO（精工）PROSPEX LX LINE DIVER'S潛水錶奪得新獎項，有趣的是SEIKO去年才以1968年Professional Diver’s復刻版獲得運動錶大獎，轉來轉去獎還是SEIKO的呀！

▲最佳潛水錶獎SEIKO PROSPEX LX LINE DIVER'S（左），TUDOR BLACK BAY P01腕錶拿下挑戰獎。



2019 GPHG日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎：AP ROYAL OAK超薄萬年曆錶

最佳女錶獎：香奈兒J12 CALIBRE 12.1腕錶

最佳複雜功能女錶獎：MB&F LEGACY MACHINE FLYINGT腕錶

最佳男錶獎：VOUTILAINEN 28TI腕錶

最佳複雜功能男錶：AP CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET MINUTE REPEATER SUPERSONNERIE超級三問錶。

最佳標誌獎：AP皇家橡樹 "JUMBO" EXTRA-THIN超薄腕錶

最佳時計獎：FERDINAND BERTHOUD CARBURISED STEEL REGULATOR腕錶

最佳日曆和天文錶獎：愛馬仕ARCEAU L'HEURE DE LA LUNE腕錶

最佳創新機械錶獎：GENUS GNS1.2腕錶

最佳計時碼錶獎：寶格麗Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic腕錶

最佳潛水錶獎：SEIKOPROSPEX LX LINE DIVER'S腕錶

最佳珠寶錶獎：寶格麗SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶

最佳工藝獎：Voutilainen Starry Night Vine腕錶

小指針獎：Kudoke Kudoke 2腕錶

挑戰獎：TUDOR BLACK BAY P01腕錶

最佳創新獎：江詩丹頓Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar腕錶

無畏獎：Urwerk AMC腕錶

鐘錶啟發獎：Ming 17.06 Copper腕錶

評審團特別獎：Luc Pettavino