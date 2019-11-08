fb ig video ETtoday search mobile

鐘錶奧斯卡揭曉！AP大贏家奪3獎　香奈兒新J12搶最佳女錶

> >

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲獲得本屆日內瓦高級鐘錶大賞獎項的品牌代表合影。（圖／翻攝GPHG官網，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

有「鐘錶奧斯卡」之稱的日內瓦高級鐘錶大賞（Grand Prix d’Horlogerie de Genève，簡稱GPHG），於瑞士時間7日晚間公布2019年獲獎名單，愛彼錶（Audemars Piguet）成為大贏家，一舉奪下最大獎金指針獎、最佳複雜功能男錶與本屆新增的標誌性獎等3項，寶格麗（BVLGARI）與獨立製錶師品牌VOUTILAINEN緊追在後，各拿下2座獎。

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲金指針大獎由AP ROYAL OAK SELFWINDING PERPETUAL CALENDAR ULTRA-THIN（左）奪下，AP CODE 11.59超級三問錶獲最佳複雜功能男錶獎。

AP以皇家橡樹超薄萬年曆自動錶獲得GPHG金指針獎，而具絕佳音色、防水並配備防呆保護機制的CODE 11.59超級三問錶獲得最佳複雜功能男錶肯定，最特別的是新增的標誌性獎，評鑑標準是「發行超過25年，對鐘錶歷史和鐘錶市場產生長遠影響的男女錶系列」，百年歷史的AP以皇家橡樹"JUMBO" EXTRA-THIN腕錶獲得肯定。

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲最佳標誌獎AP ROYAL OAK "JUMBO" EXTRA-THIN腕錶。

今年最佳女錶為全面升級改款的香奈兒（CHANEL）J12 CALIBRE 12.1；年產量僅約50只的獨立製錶師品牌Voutilainen，則靠將機芯底部翻成正面的28 TI腕錶獲得最佳男錶獎，Voutilainen與日本漆藝大師Tatsuo Kitamura合作的STARRY NIGHT VINE星夜下的葡萄樹腕錶也一舉奪得最佳工藝獎，風光抱回2項獎。

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲最佳女錶是香奈兒J12 CALIBRE 12.1（左），最佳男錶為VOUTILAINEN 28TI腕錶。

寶格麗則以Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic腕錶獲封最佳計時碼錶，並由鑲嵌鑽石與藍寶石的SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶在珠寶錶獎鐘勝出，證明品牌在鐘錶與珠寶領域的精湛工藝。

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲最佳珠寶錶寶格麗SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶（左），OCTO FINISSIMO CHRONOGRAPH GMT AUTOMATIC奪最佳計時碼錶獎。

本屆GPHG對於獎項做了不少調整，例如取消了運動錶獎項、最佳復刻錶款，新增了最佳潛水錶獎，由SEIKO（精工）PROSPEX LX LINE DIVER'S潛水錶奪得新獎項，有趣的是SEIKO去年才以1968年Professional Diver’s復刻版獲得運動錶大獎，轉來轉去獎還是SEIKO的呀！

▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）▲▼GPHG 。（圖／翻攝GPHG官網）

▲最佳潛水錶獎SEIKO PROSPEX LX LINE DIVER'S（左），TUDOR BLACK BAY P01腕錶拿下挑戰獎。

2019 GPHG日內瓦鐘錶大賞得獎名單

金指針獎：AP ROYAL OAK超薄萬年曆錶
最佳女錶獎：香奈兒J12 CALIBRE 12.1腕錶
最佳複雜功能女錶獎：MB&F LEGACY MACHINE FLYINGT腕錶
最佳男錶獎：VOUTILAINEN 28TI腕錶
最佳複雜功能男錶：AP CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET MINUTE REPEATER SUPERSONNERIE超級三問錶。
最佳標誌獎：AP皇家橡樹 "JUMBO" EXTRA-THIN超薄腕錶
最佳時計獎：FERDINAND BERTHOUD CARBURISED STEEL REGULATOR腕錶
最佳日曆和天文錶獎：愛馬仕ARCEAU L'HEURE DE LA LUNE腕錶
最佳創新機械錶獎：GENUS GNS1.2腕錶
最佳計時碼錶獎：寶格麗Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic腕錶
最佳潛水錶獎：SEIKOPROSPEX LX LINE DIVER'S腕錶
最佳珠寶錶獎：寶格麗SERPENTI MISTERIOSI ROMANI手鐲錶
最佳工藝獎：Voutilainen Starry Night Vine腕錶
小指針獎：Kudoke Kudoke 2腕錶
挑戰獎：TUDOR BLACK BAY P01腕錶
最佳創新獎：江詩丹頓Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar腕錶
無畏獎：Urwerk AMC腕錶
鐘錶啟發獎：Ming 17.06 Copper腕錶
評審團特別獎：Luc Pettavino

關鍵字：

日內瓦高級鐘錶大賞, GPHG, 鐘錶奧斯卡
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

林依晨苦惱林志玲的結婚禮物　束20腰撇懷孕

林依晨苦惱林志玲的結婚禮物　束20腰撇懷孕

泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中

泫雅露半球辣翻　Tiffany項鍊卡在深溝中

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包好Q　美出新高度登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包好Q　美出新高度登紐約時代廣場大屏幕

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗，能不能變身就靠這次了 什麼神奇濕紙巾賣到缺貨！阿卡將本舖台灣店開幕1個月　讓媽媽們狂掃 賈靜雯戴單邊耳環秀最美頸部線條　范曉萱原來也是同好 Tiffany奢華聖誕禮珠寶不稀奇　竟有重機、烤箱、還有肯亞旅行！ 李珉廷穿Blumarine心機勾腿辣翻　IU玫瑰印花上身飄仙氣 卡地亞美洲豹推入門版　戒指不到10萬可入手 最愛放閃、曬恩愛的5個星座！獅子認愛也霸氣、Top 1是吃醋王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面