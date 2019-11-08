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Dappei／「白色寬褲」其實不可怕！4種搭配技巧學起來　各種風格輕鬆駕馭

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

寬褲在近幾年始終穩坐受喜愛褲款 NO. 1，寬褲不挑人、修身、舒適等等好處相信搭黨已經非常瞭解就不一一細數了，不過搭編發現，雖然大家人手N 條寬褲，卻不太敢嘗試白色寬褲，因為怕白色顯胖跟視覺膨脹，本來搭編也跟大家的想法一樣，但自從在特賣會勇敢手滑一條白色寬褲後，發現白色寬褲並沒有想像的難駕馭，不但百搭而且能清新也能氣勢，CP 值很高，因此 Dappei 這就來整理白色寬褲穿搭提案，用力的推坑！

▎經典時髦 Style

搭配黑色小高領上衣是搭編最推薦的搭配，一方面是黑白配的經典組合絕對不會出錯以外，也因為黑白配能因應各種場合，而搭配小高領會讓人有種 CHIC 感，又很適合沒有太多過冷時刻的台灣氣候，如果你的脖子過短不適合穿有領的上衣，改成黑色針織衫也是很好的選擇！

▲白色寬褲穿搭。（圖／dappei）

▎溫柔裸色 Style

如果需要利用穿搭來增加氣質，那絕對要嘗試溫柔的裸色了，白色的清新加上裸色上衣的溫柔，馬上讓你仙氣飄飄，搭上焦糖棕、杏色、南瓜橘都很有秋冬的浪漫感，Dappei 之前有整理一篇詳細的裸色穿搭公式，一直認為會把裸色穿成裸體的搭黨，不妨參考一下：用溫柔又質感的「裸色穿搭」迎接浪漫秋季！

▲白色寬褲穿搭。（圖／dappei）

▲白色寬褲穿搭。（圖／dappei）

▲ 烏克蘭《VOGUE》創刊人 Irina Linovich 本身就是白色寬褲愛好者，而且很常以裸色搭配出鏡。

▎實穿襯衫 Style

白色寬褲最棒的是它可以與你衣櫃中任何一件襯衫做搭配，不管你搭上休閒、街頭、正裝襯衫，白色寬褲都可以帶出那件襯衫的靈魂，若是有正式一點的場合，也可以搭配華麗感的宮廷襯衫或是輕奢感的緞面襯衫，都能讓你相當體面。

▲白色寬褲穿搭。（圖／dappei）

▎知性灰潮 Style

灰色不但是百搭基本色，加上近來許多品牌球鞋紛紛推出灰色鞋款，讓一股灰色潮流再現，灰色總是予人一種沉穩的知性感，不論是簡約的灰色針織衫，或是寬鬆慵懶的 oversized 毛衣，都能讓你的穿搭質感提升好多個百分點。

▲白色寬褲穿搭。（圖／dappei）

Dappei 結語：

看完是不是也超想入手一件白色寬褲，而且淺色在夏天也超級實穿，等於一年四季都可以穿白色寬褲，入手一件穩賺不賠的，搭黨一起勇敢突破自我吧！

文字編輯：Sofie

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 寬褲, 白色寬褲
fashion.net

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