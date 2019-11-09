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Dappei／秋冬穿「皮衣」霸氣外漏！5種單品的搭配讓質感更提升、魅力爆棚

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

皮衣在受到電影與音樂的推波助瀾下，具有叛逆、獨立和狂野等形象，從 1970 年代起便興起的皮衣穿搭至今仍然有不少愛好者，一件好的皮衣能穿著許久，一起和 Dappei 看看如何穿出不同的風格吧！

Look 1 【 皮衣 X 動物紋】

動物花紋單品的熱度每逢秋冬便一直高居不下，若擔心花色太過複雜不易搭配，選擇短裙利用小面積來點綴整體即可，又或是能利用輕薄材質的長裙，讓飄逸感能平衡蛇紋的氣勢，最後再套上一件 Double rider 款式皮衣立馬展現率性俐落風格。

▲皮衣穿搭。（圖／dappei）

Look 2【 皮衣 X 貝蕾帽 】

皮衣中性氣息強烈，但戴上貝蕾帽便能帶出一絲慵懶的氣息，可選戴邊緣縫製黑色皮革線條的款式，除了能利用繩子調節鬆緊，也巧妙與上身的皮衣材質呼應到，Taylor 全身採用同色系穿搭來營造高挑比例，並穿著夾克款式的皮衣呈現 Boyish Style。

▲皮衣穿搭。（圖／dappei）

Look 3 【 皮衣 X Oversize 】

以往挑選皮衣時大家較為重視緊身、能強調出曲線的款式，但現在 Oversize 的剪裁與版型已越來越流行，能穿出意想不到或是截然不同的變化，無論搭配單車褲或是牛仔褲皆能打造街頭或是男孩風格，一頭乾淨俐落的髮型讓時尚感更為突出。

▲皮衣穿搭。（圖／dappei）

Look 4 【 皮衣 X TEE 】

皮衣加乘 TEE 似乎是不變的定律，想製造令人感到驚艷的造型，不妨從配件下手。紅色貓眼墨鏡亮眼又搶鏡，配上一抹紅唇立馬成為焦點，下身除了穿著黑色牛仔褲之外，黑白格紋高腰裙也是很不錯的選擇，少見的皮革半指手套打破墨守成規的穿搭，一股搖滾的氛圍自然流露而出。

▲皮衣穿搭。（圖／dappei）

Look 5 【 皮衣 X 腰包 】

雖然近期許多高端品牌陸續推出迷你、精緻小包，但腰包仍然走在主流的街道。皮衣與展露隨性氣息的腰包十分相搭，隨意搭配素面高領上衣、卡其褲、腰帶或是飛行員眼鏡後，再以登山鞋、皮靴收尾，即能連結獨特的穿衣風格。

▲皮衣穿搭。（圖／dappei）

Dappei 結語：

皮衣就和馬汀一樣，雖然花錢時感到心疼，但當在搭配穿搭時會發現實用性極高，雖然因為台灣天氣的關係導致皮衣較難保養，不過嘗試後會願意花時間來好好清理與保存啊！

文字編輯：Ladybird

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 皮衣, 外套, Boyish
fashion.net

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