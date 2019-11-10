拯救秋冬乾巴巴的肌膚　6款保濕神物囤起來

▲（圖／Crabtree& Evelyn 粉絲專頁 、Pinterest、ooofresh官方網站）

雖然台灣屬於海島型氣候，四季環境較為潮濕。但因為這項顯著的特色，乃至秋冬來臨稍為變得涼爽的時候，皮膚乾燥問題便會特別明顯，尤其是臉部或是小腿部位，容易有難上妝、脫屑的現象發生。

想要拯救「乾巴巴」的肌膚，當然就要選對產品！以下6個產品，是編輯和身邊的姐妹們超推的保濕好物，提供給大家參考看看喔。

1.Kiehl’s 金盞花精萃亮采水凝霜

▲（圖／Kiehl’s、Pinterest）

主打「一抹就爆水」的Kiehl’s金盞花精萃亮采水凝霜，萃取金盞花成分，能夠舒緩皮膚敏感、泛紅等問題，保持滑順的觸感、透亮的光澤。

平常做完基礎保養後，沾取一點水凝霜進行臉部和頸部的簡單按摩，過程中會很明顯地感受到皮膚快速吸收保濕精華，整個過程都很清爽、舒適！且產品無添加酒精成分，敏感肌的朋友也可以用喔！

2.ooofresh 副極地保濕精華安瓶

▲（圖／ooofresh官方網站）

現代女性忙於工作和家庭，想要留點時間保養似乎都是奢侈的。而ooofresh的安瓶系列產品，可說是提供給忙碌女性一個輕鬆的選擇。

主打急救肌膚、日常保養與增加持妝性，ooofresh副極地保濕精華安瓶也同時解決了脫水、暗沉、油水不平衡的問題。可用於化妝水後，取一支安瓶塗抹於臉部與頸部，享受舒適的滋潤感，加上一支只有0.7ml，也可作為隨身攜帶的救急保養品。

3.Vecs Gardenia稻米保濕面膜

▲（圖／Vecs Gardenia官方網站）

第一次敷Vecs Gardenia（嘉丹尼爾）的稻米面膜，會感覺整個面膜體都是水分，有點擔心使用後會有黏膩感，所幸成分清爽好吸收，也能幫助肌膚鎖水。此款面膜利用稻米、納豆、甘草、白茅等多種植萃而成，大幅提升了保濕力。

4.彩豐行12杯水日夜爽膚液

▲（圖／彩豐行官方網站）

彩豐行來自香港的品牌，主打肌膚調理與修護，其「12杯水系列」更是堪稱具有超保濕的呵護，成為旅港時必買的保養好物！

此款 12杯水日夜爽膚液，一瓶分作日用與夜用的形態，含多種天然植物精華，補充肌膚水分，改善乾燥、細紋、蠟黃等問題。洗臉後，以化妝棉沾取一點爽膚液，輕拍臉部和頸部，使用後可另補上精華液或乳霜加強；另外，12杯水系列的面膜也是保濕力極佳 ，大家可以試試看！

5.Curel潤浸保濕身體乳液

▲（圖／Curel官方網站）

強調自然、無添加、適用於敏感肌的品牌Curel（柯潤），其保濕身體乳液也是大獲消費者的好評。

有別於一般保濕乳液的溫厚、黏膩感，Curel的保濕乳液質地較為水潤，在擦拭的過程中也非常好推，讓肌膚快速吸收。另外，塗抹乳液時，要記得加強手肘、膝蓋、小腿等較容易乾癢的地方喔！

6.Crabtree & Evelyn薔薇玫瑰護手霜

▲（圖／Crabtree& Evelyn粉絲專頁 ）

講到護手霜，就不得不提到Crabtree& Evelyn（瑰珀翠），有多種香氣供大家選擇，也很適合作為隨身攜帶的小物。

其中，薔薇玫瑰護手霜最受到廣大女性們的歡迎。整體質地舒爽、不黏膩，搭配恰到好處的玫瑰香氣，更是讓人心情愉悅，像秋冬手指關節皮膚容易龜裂，或是洗完碗筷時的乾燥，都可以輕鬆擦拭、補充喔！

當然，每個人的肌膚不一樣，這些商品也不見得對大家都適用。不過，秋天時真的要特別注重保濕，若是過於放任，到時候脫皮、凍傷的疼痛，也不是開玩笑的呢！

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