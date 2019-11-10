fb ig video ETtoday search mobile

拯救秋冬乾巴巴的肌膚　6款保濕神物囤起來

> >

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／Crabtree& Evelyn 粉絲專頁 、Pinterest、ooofresh官方網站）

雖然台灣屬於海島型氣候，四季環境較為潮濕。但因為這項顯著的特色，乃至秋冬來臨稍為變得涼爽的時候，皮膚乾燥問題便會特別明顯，尤其是臉部或是小腿部位，容易有難上妝、脫屑的現象發生。

想要拯救「乾巴巴」的肌膚，當然就要選對產品！以下6個產品，是編輯和身邊的姐妹們超推的保濕好物，提供給大家參考看看喔。

1.Kiehl’s 金盞花精萃亮采水凝霜

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／Kiehl’s、Pinterest）

主打「一抹就爆水」的Kiehl’s金盞花精萃亮采水凝霜，萃取金盞花成分，能夠舒緩皮膚敏感、泛紅等問題，保持滑順的觸感、透亮的光澤。

平常做完基礎保養後，沾取一點水凝霜進行臉部和頸部的簡單按摩，過程中會很明顯地感受到皮膚快速吸收保濕精華，整個過程都很清爽、舒適！且產品無添加酒精成分，敏感肌的朋友也可以用喔！

2.ooofresh 副極地保濕精華安瓶

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／ooofresh官方網站）

現代女性忙於工作和家庭，想要留點時間保養似乎都是奢侈的。而ooofresh的安瓶系列產品，可說是提供給忙碌女性一個輕鬆的選擇。

主打急救肌膚、日常保養與增加持妝性，ooofresh副極地保濕精華安瓶也同時解決了脫水、暗沉、油水不平衡的問題。可用於化妝水後，取一支安瓶塗抹於臉部與頸部，享受舒適的滋潤感，加上一支只有0.7ml，也可作為隨身攜帶的救急保養品。

3.Vecs Gardenia稻米保濕面膜

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／Vecs Gardenia官方網站）

第一次敷Vecs Gardenia（嘉丹尼爾）的稻米面膜，會感覺整個面膜體都是水分，有點擔心使用後會有黏膩感，所幸成分清爽好吸收，也能幫助肌膚鎖水。此款面膜利用稻米、納豆、甘草、白茅等多種植萃而成，大幅提升了保濕力。

4.彩豐行12杯水日夜爽膚液

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／彩豐行官方網站）

彩豐行來自香港的品牌，主打肌膚調理與修護，其「12杯水系列」更是堪稱具有超保濕的呵護，成為旅港時必買的保養好物！

此款 12杯水日夜爽膚液，一瓶分作日用與夜用的形態，含多種天然植物精華，補充肌膚水分，改善乾燥、細紋、蠟黃等問題。洗臉後，以化妝棉沾取一點爽膚液，輕拍臉部和頸部，使用後可另補上精華液或乳霜加強；另外，12杯水系列的面膜也是保濕力極佳 ，大家可以試試看！

5.Curel潤浸保濕身體乳液

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／Curel官方網站）

強調自然、無添加、適用於敏感肌的品牌Curel（柯潤），其保濕身體乳液也是大獲消費者的好評。

有別於一般保濕乳液的溫厚、黏膩感，Curel的保濕乳液質地較為水潤，在擦拭的過程中也非常好推，讓肌膚快速吸收。另外，塗抹乳液時，要記得加強手肘、膝蓋、小腿等較容易乾癢的地方喔！

6.Crabtree & Evelyn薔薇玫瑰護手霜

▲拯救乾乾的肌膚。（圖／女子學提供）

▲（圖／Crabtree& Evelyn粉絲專頁 ）

講到護手霜，就不得不提到Crabtree& Evelyn（瑰珀翠），有多種香氣供大家選擇，也很適合作為隨身攜帶的小物。

其中，薔薇玫瑰護手霜最受到廣大女性們的歡迎。整體質地舒爽、不黏膩，搭配恰到好處的玫瑰香氣，更是讓人心情愉悅，像秋冬手指關節皮膚容易龜裂，或是洗完碗筷時的乾燥，都可以輕鬆擦拭、補充喔！

當然，每個人的肌膚不一樣，這些商品也不見得對大家都適用。不過，秋天時真的要特別注重保濕，若是過於放任，到時候脫皮、凍傷的疼痛，也不是開玩笑的呢！

延伸閱讀：

怎麼保濕都不夠？冬天皮膚乾燥好困擾！皮膚科醫師：都是吃了這些東西的緣故！

「那晚過後，我依然是我」：一窺金鐘視后賈靜雯年過 45 歲仍保青春的凍齡秘密

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 保養, 肌膚, Kiehl’s, ooofresh, VecsGardenia, 彩豐行, Curel, Crabtree&Evelyn
fashion.net

熱門文章

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

香奈兒隨身香氛筆轉開就能塗　討喜價一次收齊4款經典香

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

最保暖Converse誕生！羊毛拼接　是女孩們必收的奶茶配色

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

快樂兒童餐40周年了！17款麥當勞經典玩具全數回歸

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

喝好水讓皮膚亮起來！　濾水壺選購3招　千元以內買得到

ET Fashion

推薦閱讀

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

IU、金所炫都靠「濕敷」養肌！5個必知神技巧　小棕瓶、青春露超適合

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

金魚腦不笨！研究證實：忘東忘西的人，其實是天才

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

光棍節喝咖啡最划算！星巴克、伯朗買一送一 時間大公開

GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光 北歐鮮肉IG上大秀八塊肌＋人魚線　俊俏臉龐撞臉男星，唱歌還超好聽 追到天菜的代價！有「運動員男友」的5個辛酸　越帥越沒安全感 泫雅、Jennie示範最夯霧感髮色「蜂蜜茶灰」　染上顯白搭配羊毛捲更可愛 2秒快速加熱　上班族必備「迷你飲水機」放桌上就能泡咖啡、煮泡麵　 能跟李榮浩一起成長！楊丞琳：「結婚是我做過最勇敢的決定」 歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面