Dappei／「小白鞋」始終穩居穿搭寶座　5套示範用同色系搭配穿出不平凡

文字。 圖片／Dappei

有種單品對它的愛比對情人還深，當今日的穿搭陷入困境，踩上小白鞋便不會出錯，白色因顏色純粹因此適用於各種類型的穿搭色系中，搭配同屬無彩度的黑與白顯得簡約，或是搭上飽和度高的鮮艷色系也不會造成衝突感，而若為花樣複雜的單品則能平衡視覺效果，避免太過混淆焦點，這次就和 Dappei 一起來看如何利用小白鞋套在同色系穿搭上吧！

Outfit 1

在了無生氣的秋冬裡，穿著只想以「寬鬆舒適」為主，但為了不穿出邋遢感仍然要下點功夫。同色系穿搭輕易就能營造出潮流感，圖片衛衣穿起來輕鬆自在，雖然材質較為柔軟，不過只要搭配硬挺材質的長褲就可散發街頭氣息，將褲管捲起露出些許長襪增加層次感，再佐以一雙 Veja 小白鞋便能出門上班上課，想增添時尚度不妨試著利用粗獷的寬戒或是細緻的飾品展現迷人細節。

Outfit 2

白色 Converse 應該為多數人認同的百搭單品之一，穿著一件簡單的素 TEE 就可轉換成各種風格，疊加米色厚質襯衫式外套立即散發出秋意，還能提升保暖度是每逢秋冬必備的單品之一，而且袖子處的澎度將可愛的氣質悄悄地發揮恰到好處，下身利用針織長裙搭出甜美又柔和的風格，不同編織方法的紋路交錯其中，使穿搭質感低調的傳遞出來。

Outfit 3

除了休閒款的小白鞋外，具有運動氣息的球鞋自然也在口袋名單中，穿上成套的白色系丹寧套裝立馬連結率性無拘束的風格，灰色車線也使外套更具有獨特性，內裡素面的 Crop Top 只要穿戴兩條長度不一的項鍊即可點綴出時髦不平凡的小細節，白框貓眼墨鏡也是增加穿搭份量感的關鍵，整體看似隨興卻掩不住低調的時尚氣息。

Outfit 4

舒適好走的 Converse 搭配寬鬆剪裁的帽 TEE 絕對是大學上課時的定番穿搭公式，為了避免「寬鬆 X 寬鬆」淪為看似毫無精神的搭法，俐落的短髮添上一頂深咖啡貝蕾帽，不僅展現當季感也製造出時髦的風格。近幾年中性穿搭漸漸成為主流，以往強調女人味的穿衣風格逐漸式微，穿起來舒適且能讓自身感到充滿自信才是現在大眾所追求。

Outfit 5

在大家都穿著寬褲的同時，其實喇叭褲也開始成為主流之一，讓腿顯得筆直與修長是大家愛不釋手的原因，褲管下方的開衩設計是吸引目光的其中一個重點，踩上帶有休閒感的 Converse 也不會突兀，上身簡單搭配一件白 TEE 與硬挺材質的外套就很好看，帶點微捲的中分短髮散發日系 Style，整體穿搭好似毫不費力，但其實在細節處卻兼顧的很好，例如臉頰兩側金屬圈耳環與手中的皮革抽繩包都是能妝點自身的加分配件。

Dappei 結語：

不同款式的小白鞋具有千差萬別的調性與風格，利用混搭的方式更容易創造出令人耳目一新的 Outfit，快翻翻家中的鞋櫃，找出小白鞋一起來穿搭吧！

文字編輯：Ladybird

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