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趙麗穎挑戰地表最正媽媽！前後挖空洋裝驚現「零贅肉美背」

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▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎8日亮相上海，綁起俐落高馬尾搭配DIOR露背長裙引發熱議。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎今年（2019）3月順利產下一子，僅僅修養半年便陸續開始復出計劃，8日趙麗穎現身上海活動，綁起英挺的高馬尾，穿著深V露背長裙亮相，絲毫不避諱產後容易顯胖的部位，隨即引發網友議論。

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎產後半年陸續復出，恢復狀態驚人。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

8月趙麗穎宣佈復出，暌違半年人氣不減，工作廣告接不完，8日趙麗穎現身上海活動現場，綁起高聳的馬尾露出小巧臉蛋，精緻妝容配上紅唇更顯霸氣，眉宇之間也散發出有別以往的朝氣。

視線向下一看，趙麗穎穿著DIOR 2020早春洋裝，不規則印花頗有復古氣息，搭配深V綁脖設計露出傲人的鎖骨，手臂曲線也十分勻稱， 即便產後半年受到外界用放大鏡檢視，也絲毫糾不出缺點。

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

▲趙麗穎穿著DIOR 2020早春洋裝，連產後容易顯胖的部位都沒有一絲贅肉。（圖／翻攝自微博趙麗穎）

轉至背面肩胛骨線條陪襯白皙美背，搭配收腰剪裁的印花長裙，露出纖細腰身，整體穿著更是讓粉絲大飽眼福，就連任何容易發胖的部位都沒有一絲贅肉，顯然趙麗穎產後已經恢復到最佳狀態，畫面一曝光也隨即登上微博熱搜，引起網友議論，「生完小孩比以前狀態還要好」、「一點贅肉都沒有」、「狀態滿分了。」

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關鍵字：

趙麗穎, DIOR, 馮紹峰, 上海, 懷孕
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