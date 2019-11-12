不知不覺「小腹消失了」！　點對菜單緩解腹脹、水腫身材

▲選對食物就能不自覺消小腹。（圖／Pexels、pixabay）

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你有發現有些人很瘦，但還是會有小腹肉嗎？其實腹部有脂肪是正常的，但小腹便便的明顯，有時並不是脂肪過多，而是消化系統變緩慢導致腹脹，或是飲食習慣造成的身體水腫，專家表示只要懂得調整飲食，這些情況就能獲得改善，從外出吃飯點菜開始著手吧！

少吃麵包

麵包、義大利麵或是蛋糕甜點，都是精緻化的碳水化合物，意味人體可以很迅速地將它們分解成葡萄糖或糖，不但讓腹脹問題變嚴重，且身體容易產生浮腫。

多喝水

多喝水不僅能讓身體加速代謝，也能讓食物快速通過小腸，抵達大腸，減少便秘情況發生，最好當然是攝取白開水而非一些加料飲，相對的一些碳酸水像氣泡水、汽水等，都會讓氣體進入腸道，當然也容易引發脹氣。

選擇「鉀」食物

很多人知道吃太鹹會水腫，因為鹽份中的鈉會讓身體組織吸收更多的水，含有鉀的飲食可以幫身體排出過多的水分，為了不要讓鉀攝取過量，建議從食物補充最保險，馬鈴薯、香蕉、柳橙汁、牛奶都含有鉀。

喝薄荷茶

若是吃的太飽或覺得腹脹，建議可喝一杯薄荷茶，薄荷含有促進腸道收縮的化合物，可以加速氣體排出，在腹脹時避免飲用酒精，因為這會加速水腫。

薑或茴香籽很好用

善用薑或茴香籽等香料做料理，可以減少鹽的攝取，避免水腫，此外這兩種食材都具有刺激消化的化合物，可以減緩腹脹情況，生薑做成薑茶飲用，天氣冷時也能感覺更溫暖。