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Dappei／「貝蕾帽」一頂絕對不夠！4個經典品牌　歐美、日系風通通買下去

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文字。 圖片／Dappei

微涼的秋季除了旺盛的食慾，爆棚的購物慾也讓人天天左手抓右手，雖然商品不斷推陳出新，但是每次還是喜歡下手經典單品，Dappei 最近一直介紹貝蕾帽，從歷史、挑選、配戴一直到男生的搭配，相信大家越看越躍躍欲試，但先別輕舉妄動，Dappei 整理了四個推薦品牌，入手前先做功課哪個品牌最得你心！

▎法國 LAULHÈRE

貝蕾帽源起於西班牙、法國邊境的巴斯克地區，成立於 1840 法國的 LAULHÈRE 是有近兩百年歷史的品牌，最初便是以將貝蕾帽發揚光大為品牌中心目標，由於想要保留貝蕾帽的精神與精華，因此工廠與材料都留在法國，並致力於在保有傳統技術之餘也進行符合現代需求的改良，販售的產品中有將近八成都是以手工製作。

LAULHÈRE 的貝蕾帽除了傳統的毛呢素面款式以外，也有許多經典紋路、華麗網紗、可愛毛球、性格鉚釘等等不同風格的款式，想要擁有一頂最具有傳統貝蕾精神又獨特的貝蕾帽的話，LAULHÈRE 絕對是首選。

▎西班牙 Boinas Elósegui

Boinas Elósegui 於 1858 年成立於西班牙，對於工法及材料十分講究，最剛開始 Boinas Elósegui 每位員工一天甚至只能生產一頂貝蕾帽，由此可見品牌對於工法的追求，而材料則選用保暖效果良好的美麗諾羊毛，排濕又透氣也具備更好的柔軟度。

日本女星石原聰美參加旅遊節目在西班牙旅遊時，經過 Boinas Elósegui 便在店裡瘋狂入手11 頂貝蕾帽，因此引起許多人對 Boinas Elósegui 的熱烈討論，Boinas Elósegui 的款式都較偏向基本經典款，若是喜歡經典又重視品質的話，Boinas Elósegui 非常值得考慮。

▎英國 Kangol

來自英國的 Kangol 相信大家都不陌生，但由於貝蕾帽早期是軍裝之一，而 Kangol 則是二戰時最大的軍裝貝蕾帽供應商，歷史文化地位不言而喻，八零年代之時，Kangol 開始廣為流行於街舞、名人界，也因為名人帶起的指標風潮，使得 Kangol 等於潮流的印象更加深刻，現在幾乎全球名人都有一頂 Kangol，喜歡街頭潮流感的話，不必多慮直接入手 Kangol 準沒錯！


▎日本 override

來自日本的 override 雖然不是專門以製造貝蕾帽著名，但是日本的職人精神是絕對不需要懷疑的，「Hat of Japan. Hat of Peaceful」是品牌的中心精神，希望以帽子來傳遞幸福，品牌也因應潮流，讓每一頂帽子都兼具機能性與時尚感，帽子控絕對要好好研究override，搭編覺得 override 的草帽款式非常多，也比較容易挑到可愛款的蓓蕾帽，喜歡日系感的話，快以 override 專櫃為目標出發了！

Dappei 結語：

有點氣自己寫這篇，本來覺得自己不適合貝蕾帽，但每個品牌的貝蕾帽都好好看，秋冬不入手一頂是不是有點委屈自己了呢？搭黨們一起牙一咬勇敢手滑吧！　

文字編輯：Sofie

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 穿搭, 搭配, 秋冬, 帽子, 貝雷帽
fashion.net

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